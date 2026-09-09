José Mourinho no quedó conforme con una de las decisiones tomadas después del triunfo del Real Madrid sobre el Inter de Milán. El técnico portugués valoró la actuación de su equipo en el estreno de la Champions League en el Santiago Bernabéu, pero tuvo una crítica muy concreta: la elección de Fede Valverde como MVP del partido.

Para Mourinho, el reconocimiento debió recaer en Thibaut Courtois, quien tuvo una actuación determinante bajo los tres palos para sostener al conjunto blanco durante un encuentro en el que el Inter generó numerosas oportunidades.

Mourinho pone en duda la elección del MVP

El entrenador portugués fue contundente al referirse al premio individual. Aunque Valverde tuvo una participación destacada en el encuentro, Mourinho consideró que la actuación del arquero belga fue mucho más determinante para explicar la victoria madridista.

Lejos de limitarse a elogiar a Courtois, Mourinho utilizó una expresión especialmente dura para referirse a quien tomó la decisión del jugador más valioso el encuentro. “El que le ha dado el MVP a Fede Valverde y no a Thibaut Courtois estaba durmiendo durante el partido”, afirmó el técnico portugués.

El Real Madrid consiguió imponerse 2-1 al Inter de Milán en un partido que tuvo numerosas situaciones de peligro en ambas áreas.

En ese contexto, Courtois apareció en varias oportunidades para evitar que el conjunto italiano pudiera sacar ventaja. Por ello, Mourinho entendió que el guardameta debía recibir el reconocimiento como el jugador más destacado de la jornada. La elección final, sin embargo, recayó en Fede Valverde.

Mourinho vuelve al Real Madrid 13 años después y lidera su primer entrenamiento. Foto: Real Madrid

El nuevo Real Madrid de Mourinho debuta con victoria

El encuentro también representó el estreno del nuevo Real Madrid de Mourinho en la Champions League frente a su público en el Santiago Bernabéu.

El conjunto merengue terminó imponiéndose por 2-1 ante un Inter que no renunció al ataque y que convirtió el partido en un duelo de ida y vuelta. Las ocasiones se sucedieron durante buena parte del encuentro, obligando a Courtois a intervenir en momentos importantes.

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