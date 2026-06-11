Por Redacción EC

El Real Madrid oficializó la incorporación de José Mourinho como su nuevo director técnico. Aunque su llegada al conjunto blanco era esperada desde hacía varios meses, el anuncio se concretó una vez concluido el proceso electoral encabezado por Florentino Pérez. El estratega portugués firmó un contrato por tres temporadas y permanecerá vinculado al club hasta 2029, iniciando así una nueva etapa al frente del banquillo madridista. Hay mucha expectativa entre hinchas y periodistas por lo que será esta nueva etapa del experimentado entrenador. A continuación, te contamos todos los detalles del tan anhelado regreso del estratega al equipo merengue.