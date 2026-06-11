El Real Madrid oficializó la incorporación de José Mourinho como su nuevo director técnico. Aunque su llegada al conjunto blanco era esperada desde hacía varios meses, el anuncio se concretó una vez concluido el proceso electoral encabezado por Florentino Pérez. El estratega portugués firmó un contrato por tres temporadas y permanecerá vinculado al club hasta 2029, iniciando así una nueva etapa al frente del banquillo madridista. Hay mucha expectativa entre hinchas y periodistas por lo que será esta nueva etapa del experimentado entrenador. A continuación, te contamos todos los detalles del tan anhelado regreso del estratega al equipo merengue.

José Mourinho es presentado como nuevo entrenador del Real Madrid

“La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar aJosé Mourinhoentrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada”, dice el comunicado del Madrid.

Tras una campaña sin títulos, la dirigencia blanca apostó por Xabi Alonso para encabezar un nuevo proyecto deportivo. Su exitoso paso por el Bayer Leverkusen, donde alcanzó importantes logros, lo convirtió en el candidato ideal para devolver al conjunto blanco a la senda de los triunfos. No obstante, la exigencia de resultados inmediatos en el club madrileño terminó acelerando la búsqueda de un nuevo rumbo.

Cosas que no sabías de José Mourinho