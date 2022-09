Con ser técnico no le basta. José Mourinho, actual entrenador de la Roma, se aventuró en el ámbito musical. No como cantante, pero sí como actor en el videoclip del cantante británico de hip hop, Stormzy, en la canción ‘Mel made me do it’.

La aparición del portugués, de apenas unos segundos casi al final del video, ha generado aceptación entre sus seguidores y los aficionados al fútbol, quienes en redes sociales destacaron su versatilidad y buena performance en el video.

El momento donde aparece Mourinho es cuando se hace referencia a su frase “Te encanta hablar de los viejos tiempos, son viejos como Annie, ¿estás bien? Prefiero no hablar como si fuera José”, que dijo en la derrota del Chelsea ante Aston Villa en la temporada 2014.

“Fue muy divertido hacer este cameo para el nuevo video musical de Stormzy que salió hoy. Me lo he pasado muy bien y es genial verle llevando joyería de Matilde (su hija)”, escribió el DT en su cuenta de Twitter.