Mourinho vuelve al Real Madrid 13 años después y lidera su primer entrenamiento. Foto: Real Madrid
Mourinho vuelve al Real Madrid 13 años después y lidera su primer entrenamiento. Foto: Real Madrid
Por Redacción EC

El Real Madrid dio inicio oficialmente a una nueva etapa bajo el mando de José Mourinho. Trece años después de su primera experiencia en el banquillo merengue, el entrenador portugués dirigió este lunes su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, marcando el comienzo de su segundo ciclo al frente del conjunto blanco.

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