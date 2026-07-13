El Real Madrid dio inicio oficialmente a una nueva etapa bajo el mando de José Mourinho. Trece años después de su primera experiencia en el banquillo merengue, el entrenador portugués dirigió este lunes su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, marcando el comienzo de su segundo ciclo al frente del conjunto blanco.

Con una plantilla todavía incompleta debido a las vacaciones y compromisos internacionales, Mourinho comenzó a plasmar su estilo en una sesión caracterizada por la intensidad física y el trabajo con balón.

Un regreso esperado 13 años después

El técnico portugués volvió a ponerse al frente del Real Madrid tras más de una década de su primera etapa, iniciando la pretemporada con los futbolistas que ya se encuentran disponibles. Los ocho jugadores del primer equipo presentes fueron:

Andriy Lunin

Trent Alexander-Arnold

Dean Huijsen

Raúl Asencio

Álvaro Carreras

Eduardo Camavinga

Franco Mastantuono

Gonzalo García

A ellos se sumaron futbolistas de la cantera para completar la sesión de trabajo.

<blockquote class=“twitter-tweet” data-media-max-width=“560″><p lang=“fr” dir=“ltr”>👔 ¡JM a los mandos! <a href=“https://t.co/7FnPRIeZNN”>pic.twitter.com/7FnPRIeZNN</a></p>— Real Madrid C.F. (@realmadrid) <a href=“https://x.com/realmadrid/status/2076745970428047437?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 13, 2026</a></blockquote> <script async src=“https://platform.x.com/widgets.js” charset=“utf-8″></script>

Mourinho apostó por una sesión intensa desde el primer día

El entrenamiento comenzó puntualmente a las 17:00 horas bajo las altas temperaturas de Madrid.

Tras una breve charla inicial, Mourinho dio paso a una práctica exigente, con ejercicios físicos de resistencia y explosividad, además de trabajos con balón enfocados en velocidad, centros y definición. El objetivo fue que los jugadores comenzaran a recuperar ritmo competitivo después de siete semanas de descanso desde el final de la temporada.

Antes de saltar al césped, los futbolistas realizaron los habituales exámenes médicos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. También estuvieron presentes los lesionados Éder Militão, Ferland Mendy y Rodrygo, quienes continúan con sus respectivos procesos de recuperación, aunque aprovecharon la jornada para saludar al nuevo cuerpo técnico y reencontrarse con sus compañeros.

El Real Madrid inició la segunda etapa de José Mourinho en el Real Madrid, con la presencia del técnico portugués en Valdebebas junto a su cuerpo técnico. Foto: EFE/ Realmadrid.com

Un cuerpo técnico renovado para esta nueva etapa

Mourinho estuvo acompañado por todo su equipo de trabajo durante la sesión. El cuerpo técnico está integrado por:

João Tralhão (segundo entrenador).

Sami Khedira, quien actuará como enlace entre el entrenador y el vestuario.

Pedro Machado.

António Dias (preparador físico).

Roberto Merella (analista).

Nuno Santos (entrenador de porteros).

Además, Antonio Pintus y Luis Llopis continúan formando parte de la estructura deportiva del club.

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