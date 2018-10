Xavi reveló cómo inició la guerra entre José Mourinho y Pep Guardiola | VIDEO

José Mourinho y Pep Guardiola han tenido los enfrentamientos más apasionantes de la última década en el fútbol. Ambos entrenadores coincidieron en la liga española. Uno con el Real Madrid y el otro con el Barcelona.

Después de triunfar en Portugal, Inglaterra y Italia, el luso llegó con su polémico estilo al Santiago Bernabéu para poner a su equipo en la cima de Europa. Mientras que Pep recién quería ratificar todos los títulos que había ganado.

Mourinho, desde la sala de prensa, inició con el ataque verbal contra Guardiola antes o después de un encuentro entre sus equipos. Pero el español siempre prefirió el silencio y responder en la cancha.

Sin embargo, Pep se cansó de tantos ataques y pisó el palito. De hecho, Xavi, ex volante de Barcelona, narró cómo el que fue su entrenador en el conjunto catalán también entró al mismo juego que el portugués.

"Mourinho estaba apretando tanto, tanto, que incluso la gente del Barcelona ya pedía algo más a Guardiola", reveló Xavi en 'En 'Take the ball, pass the ball', el documental inspirado en el el Barza que dirigió el de Sampedor.

El actual entrenador del Manchester City, influenciado por el entorno catalán, cambió su postura e inició la guerra directa con Mourinho, la misma que se ha mantenido hasta estos días en Inglaterra, pero con menos intensidad.

