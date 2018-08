José Mourinho pidió 'respeto' tras confrontar a la prensa británica | VIDEO

Manchester United cayó goleado por 3-0 frente al Tottenham en una nueva fecha de la Premier League. Dos goles de Lucas Moura y otro de Harry Kane resultaron demasiado para los 'red devils'. Tras culminar el partido, José Mourinho aplaudió por varios minutos a toda la hinchada del estadio; sin embargo, en conferencia de prensa tuvo un altercado frente a los periodistas.

Y no fue nada agradable para el entrenador luso, quien al final decidió marcharse de la sala pidiendo "respeto".

"Hemos perdido 0-3, sí... tres (haciendo el número con los dedos), el mismo número de mis títulos de Premier, más que los otros 19 entrenadores de la Premier juntos, respeto, respeto, respeto", dijo José Mourinho mientras se levantaba y abandonaba enfadado la sala de prensa.

En otro momento, hizo este pedido a los periodistas presentes: "Tienen que ponerse de acuerdo y decirme si es más importante ganar o jugar bien".

José Mourinho aseguró que en muchos aspectos no perdieron ante los 'Spurs' y agradeció la actitud de los hinchas del Manchester United al final del encuentro.

"Desde un punto de vista estratégico no perdimos, desde el punto de vista táctico, tampoco, pero hemos perdido. Nuestros fans no leen los periódicos, no ven la televisión, son más inteligentes que eso. Nuestros fans respondieron de una manera asombrosa", sentenció.

Manchester United lleva dos derrotas en 3 fechas de la Premier League. El domingo debe visitar al Burnley por la cuarta jornada.