Gareth Bale fue fundamental en el triunfo del Tottenham Hotspur (4-1) ante el Wolfsberg en la Europa League. El delantero galés se lució con un gol y una asistencia, por lo que el técnico José Mourinho ‘recuperó’ la confianza en él tras varios días de crítica por su irregular temporada.

El galés orquestó la clasificación del Tottenham Hotspur a los octavos de final de la Europa League y recibió los elogios de Mourinho. “Una de las razones por la que le quitamos en el minuto 65 es para que estuviera disponible para el siguiente partido porque una cosa que le puede afectar es la acumulación de minutos”, dijo el portugués en rueda de prensa.

Así mismo deslizó la posibilidad de alinear con Bale en el choque del Tottenham Hotspur ante el West Ham por la Premier League. “Quitándole en ese momento le quitamos minutos de las piernas y, como el partido es el domingo a las 12:00, creo que podrá jugar”, añadió el técnico.

Confía en su recuperación

Mourinho señaló que Bale es importante para Tottenham Hotspur y por ello confía en que el delantero recupere su máximo nivel. “Tendremos que esperar. Es esa clase de jugador que, por su experiencia, lo que siente es muy importante, como con Harry Kane. Tenemos que confiar en estos jugadores y en su conocimiento de cómo está su cuerpo”.

Cabe indicar que hace una semana José Mourinho tuvo una dura crítica hacia Gareth Bale por mentir sobre su estado físico, tras una publicación del delantero durante su entrenamiento.

“Probablemente esa publicación no sea ni su responsabilidad. No lo sé. Pero lo que decía era que el entrenamiento había sido bueno y que estaba listo y no era cierto. Cuando a mí me preguntan por ello tengo que decir la verdad. Así que lo repetiré por última vez”, dijo en rueda de prensa ‘The Special One’.

