El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina continúa generando reacciones en el mundo del fútbol. Esta vez, José Mourinho se pronunció sobre la decisión del astro argentino y dejó de lado cualquier rivalidad del pasado para destacar la magnitud de su carrera internacional.

El entrenador portugués primero reaccionó al mensaje de despedida publicado por Messi y le dedicó unas palabras de reconocimiento por todo lo conseguido con la Albiceleste.

“Felicitaciones por una carrera internacional brillante e inolvidable. La próxima Copa América y el próximo Mundial no serán lo mismo sin ti”, escribió Mourinho.

Mourinho: “Son de esos jugadores que vas a echar de menos siempre”

En conferencia de prensa, Mourinho volvió a ser consultado por la decisión de Messi y fue contundente al referirse a la dimensión futbolística del argentino.

“Hablar de Messi es complicado. No hay mucho más que decir. Y no hay palabras que puedan describir su calidad como jugador”, manifestó.

El entrenador del Real Madrid también destacó que Messi haya mantenido su nivel pese a encontrarse en la etapa final de su carrera.

“Llegó a este Mundial (2026) con 38 o 39 años y ha sido lo que todos vimos. Es de esos jugadores que vas a echar de menos siempre”, agregó.

Las palabras de Mourinho reflejan el reconocimiento hacia Messi más allá de cualquier rivalidad deportiva. El portugués coincidió con quienes consideran que la ausencia del argentino modificará el panorama de las próximas grandes competiciones internacionales.

Mourinho bromeó sobre la MLS

Fiel a su estilo, el técnico portugués también dejó una frase irónica cuando habló de la posibilidad de seguir disfrutando de Messi durante sus últimos años como futbolista.

“Tendremos que ver algún partido de la MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años”, señaló entre risas.

Messi continuará su carrera a nivel de clubes, pero ya no defenderá a Argentina en las próximas grandes citas internacionales. Para Mourinho, sin embargo, su legado con la Albiceleste y su impacto en el fútbol mundial harán que su ausencia sea difícil de llenar.