Por Redacción EC

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina continúa generando reacciones en el mundo del fútbol. Esta vez, José Mourinho se pronunció sobre la decisión del astro argentino y dejó de lado cualquier rivalidad del pasado para destacar la magnitud de su carrera internacional.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.