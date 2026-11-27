José Mourinho volvió a demostrar su particular sentido del humor durante una conferencia de prensa del Real Madrid. En la previa del encuentro frente al Deportivo Alavés por LaLiga, el entrenador portugués fue consultado sobre las elecciones generales que se celebrarán este domingo 29 de noviembre en España y si esta situación modificaría los planes de su equipo.

El técnico confirmó que el plantel no tendrá entrenamiento durante esa jornada, por lo que sus futbolistas podrán acudir a votar. Sin embargo, la pregunta que vino después provocó uno de los momentos más divertidos de la comparecencia.

Un periodista le consultó si alguno de sus jugadores había sido seleccionado para integrar una mesa electoral. Mourinho respondió entre risas y con una frase que desató las carcajadas de los presentes: “¡Si no tenemos jugadores españoles, solo tenemos tres o cuatro!”.

A Mourinho le preguntaron cómo se vivían las elecciones en el vestuario del Real Madrid: ¿La respuesta de Mou? “PERO NO TENEMOS JUGADORES ESPAÑOLES, SOLO 3 O 4”. JAJAJA, espectacular. 😅🇪🇸 https://t.co/3vPbcxQaQF — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 27, 2026

La espontánea reacción del entrenador rápidamente llamó la atención y se convirtió en uno de los momentos más comentados de su conferencia de prensa, en la que también abordó distintos aspectos de la actualidad deportiva del conjunto madridista.