Mourinho sobre trayectoria de Zidane: "No creo que podamos hablar de carrera aún"

Los títulos conseguidos por Zinedine Zidane en su primera etapa como entrenador del Real Madrid no parecen suficientes para José Mourinho. El luso considera que el francés necesita más tiempo consolidar su carrera como técnico de fútbol.

"No creo que podamos hablar de carrera todavía", declaró el portugués en una entrevista concedida a Canal Plus. Sin embargo, 'The Special One' no dudó en reconocer que 'Zizou' tiene mucho mérito en los logros obtenidos para la 'Casa blanca'.

"En un corto espacio de tiempo, ha hecho lo que nadie ha hecho antes, que es ganar tres Champions consecutivas", añadió Mourinho sobre uno de los logros más importante de Zidane en su tiempo como DT principal.

'Mou' valoró la llegada del galo al banquillo del Santiago Bernabéu. "Es probablemente la mejor persona para este club", indicó. No obstante, el portugués cree que los retos de 'Zizou' ahora serán más complicados que en su primera etapa.

"Ahora está empezando a dar un paso en su carrera. Tiene que construir un equipo, tomar decisiones, comprar y vender jugadores. Tiene que entrenarles y darles una filosofía de juego", concluyó Mourinho.