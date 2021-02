Tottenham acumuló dos derrotas consecutivas en la Premier este jueves al perder ante Chelsea con un equipo mermado por bajas. Incluso en la necesidad, José Mourinho decidió no utilizar a Gareth Bale, algo que se vio obligado a responder tras intentar eludir el tema con un desplante.

El estratega portugués, en cuanto ha visto quebrada la fructífera unión entre Harry Kane y Heung-min Son, se ha quedado sin ideas.

Dos derrotas ante Brighton & Hove Albion y Chelsea han dejado al desnudo las carencias tácticas de los ‘Spurs’, que contra las ‘Gaviotas’ estrenaron la baja de su goleador más peligroso.

Sin Kane, Mourinho optó por dar la responsabilidad en ataque a un jugador como Son, lo cubrió de dos bandas rápidos, Steven Bergwijn y Gareth Bale, en su segunda titularidad en Premier, pero Tottenham no encontró el rumbo en ataque.

El desastre que ocasionó ese encuentro —derrota contra un equipo de la parte baja y terrible imagen—, llevó a Mourinho a cambiar y dejar de lado a Bale contra los ‘Blues’.

La situación del galés es tan estrambótica que cuando una periodista de BT Sport le preguntó a Mourinho por no volverle a dar minutos este profirió un “es buena pregunta, pero no te mereces la respuesta”, con su acidez y condescendencia habitual.

Mourinho desplanta a periodista tras pregunta por Bale. (Video: BT Sports)

Minutos después, en la conferencia de prensa posterior al duelo, el entrenador luso fue directo al ser consultado sobre el bajón de Tottenham, argumentando que un plantel reducido y la falta de confianza en la que han caído sus jugadores explican el mal momento. Sin embargo, todo cambió cuando se le recordó que no tiene en cuenta a Bale.

Mourinho responde por nueva ausencia de Gareth Bale. (Video: Marca)

“Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Gareth está haciendo su mejor esfuerzo. Todos están haciendo lo mejor que pueden”, respondió Mourinho tras enumerar sus bajas y nombrar a los hombres más importantes del Tottenham, sin mencionar al galés.

“Reguilón significa algo para nuestro fútbol de ataque. Harry Kane significa algo. Gio Lo Celso vuelve a significar algo para nuestra ofensiva. Un buen Dele Alli, que aún no tenemos pero esperamos poder tener en el futuro, significa algo. Y esto también quiere decir que no tenemos muchas opciones para rotar jugadores y terminamos jugando con gente con algunos signos de fatiga por la acumulación de partidos porque no tenemos tantos jugadores para descansar”, dijo antes.