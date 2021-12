Charly Musonda, es un futbolista de 25 años que llegó al Chelsea en el 2012, cuando tenía 15 años, sin embargo, no pudo demostrar totalmente sus habilidades con el balón debido a las constantes lesiones que sufrió al llegar a los ‘Blues’.

Hoy, a falta de pocos meses para que su contrato culmine, el joven futbolista le pidió a Thomas Tuchel jugar, así sea de gratis, lo que él deseaba era jugar.

“Hablé con el entrenador... Le dije lo mismo, jugaré gratis. No tiene nada que ver con el contrato, jugaría, literalmente, gratis el año que viene. Puedo ser el último de la lista. Entrenar duro, básicamente, ganarme el puesto a través del entrenamiento. Jugar con los sub-23, ganar forma física y rodaje y ya veríamos (...). Él (Tuchel) lo entendió. Tuvimos una buena conversación y dijo: ‘Escucha, no depende de mí. Los contratos se negocian en otra parte’”, contó Charly a The Beautiful Game Podcast.

Musonda tiene contrato con Chelsea hasta el 30 de junio del próximo años y se encuentra en la sub-23 del club, jugó por última vez ante Blackburn.

MÁS EN DT...