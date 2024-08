Conmoción y tristeza ha provocado la muerte del futbolista uruguayo Juan Izquierdo, quien se descompensó cuando jugaba la Copa Sudamericana con Nacional y falleció días después en Sao Paulo, dejando de luto al mundo del fútbol. Selena, su esposa, se pronunció vía redes sociales a través de una emotiva carta, conmoviendo a todos con sus palabras.

“Hoy me tocó despedir a mi media mitad, al amor de mi vida”, empezó diciendo en la cuenta oficial del futbolista charrúa. Lee la carta completa a continuación:

“Para muchos, Juan Izquierdo. Para mí Juanma, mi mejor amigo, mi esposo, el papá de mis hijos, mi dos incondicional. Hoy una parte de mí se fue con vos. Hoy me toca seguir por nuestros hijos y sacar fuerzas de donde no las hay. Sé que peleaste hasta lo último y que lo único que anhelabas era estar con nosotros. Te voy a extrañar toda la vida y sé que va a doler tu ausencia en cada paso. Dejaste mucho por vivir, mucho camino por recorrer mi Juanma. Desde hoy solo sueño con el día de nuestro reencuentro y volver a ver esa sonrisa que me llena el alma. Gracias a todos los que pensaron en él e hicieron fuerza de una forma u otra. Hoy Juanma nos cuida a mí y en especial a nuestros bebés desde el cielo. Te voy a amar toda mi vida mi guerrero. Esta vez tocó perder”, señala la misiva que ha emocionado a los aficionados del fútbol.

Juan Izquierdo, del club Nacional de Uruguay, murió en Brasil este martes, cinco días después de sufrir una crisis cardíaca en pleno partido de la Copa Libertadores contra el Sao Paulo, informó el equipo uruguayo.

“Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo”, señaló Nacional en un mensaje publicado en la red social X, que acompañó con una fotografía del deportista en blanco y negro. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados. Todo Nacional está de luto por su pérdida irreparable. QEPD. Juan, estarás para siempre con nosotros”, agregó.

Izquierdo, de 27 años, se desplomó el jueves durante el duelo entre Nacional y el Sao Paulo por el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores, y fue trasladado rápidamente en ambulancia desde la cancha del estadio Morumbí al cercano Hospital Israelita Albert Einstein.

Según los partes médicos, el domingo su situación empeoró, con nuevos exámenes que mostraron “una progresión del compromiso cerebral y un aumento de la presión intracraneal”.

El boletín emitido el lunes por el hospital indicó que Izquierdo seguía “dependiente de ventilación mecánica, con cuadro neurológico crítico”.

El presidente del Nacional, Alejandro Balbi, que había regresado a Montevideo el sábado, retornó el domingo a Sao Paulo tras recibir noticias desalentadoras. “La situación de Juan es muy grave, muy delicada”, declaró el lunes Balbi a la radio uruguaya Carve Deportiva.

La esposa del jugador, Selena, que hace una semana dio a luz al segundo hijo de la pareja, y la hija de ambos, de dos años, también se encuentran en Sao Paulo, al igual que los padres del jugador.