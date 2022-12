Sinisa Mihajlovic , de largo recorrido en Italia como futbolista y entrenador, falleció este viernes a los 53 años de edad víctima de leucemia. La lamentable noticia puso de luto al mundo del fútbol y también tocó a Juan Manuel Vargas , exdirigido del serbio en la Fiorentina, quien se pronunció vía redes sociales para dedicar unas palabras en homenaje al DT.

“Descansa en paz guerrero, gran hombre, gran señor. Fuerza familia Mihajlovic”, escribió el exdefensor nacional a través de Instagram, sumándose a los homenajes al fallecido estratega, con quien coincidió en la Fiorentina entre 2010 y 2011.

La esposa de Mihajlovic y sus cinco hijos lamentaron en un comunicado la “muerte injusta y prematura” del jugador que defendió los colores de la Roma, la Lazio, la Sampdoria y el Inter de Milán. Fue “un hombre único y un profesional extraordinario” que anunció su enfermedad en 2019, añadieron.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, destacó “un ejemplo de valentía para aquellos que se enfrentan a la enfermedad”. “Usted luchó como un león en el terreno de juego como en la vida”, escribió en Twitter.

Mihajlovic había sido despedido a principios de septiembre como DT del Bologna. El serbio hizo público que no entendía esta decisión luego de tres años y medio en el club, marcados por su lucha contra la leucemia. “Nunca he sido un hipócrita. Tampoco lo seré esta vez: no entiendo este despido”, escribió el exfutbolista en una carta abierta en La Gazzetta dello Sport.

El serbio inició su carrera como técnico en el Bolonia durante la temporada 2008-2009. Posteriormente dirigió a la Fiorentina, al AC Milan, a la selección de Serbia y al Torino, sin lograr grandes resultados, antes de regresar al banco del Bologna. Autor de 69 goles en 455 partidos profesionales, se hizo célebre por sus precisos lanzamientos de falta.

En Serbia ganó tres campeonatos nacionales y la Copa de Europa (antigua Liga de Campeones) con el Estrella Roja de Belgrado en 1991. En Italia, fue campeón de la Serie A con la Lazio (2000) y el Inter (2006) y también ganó cuatro Copas de Italia con ambos equipos, en 2000 y 2004 con los romanos y en 2005 y 2006 con el Inter. Además, con la Lazio también conquistó la extinta Recopa en 1999.