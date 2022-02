En la previa de su encuentro ante Federico Delbonis por el Argentina Open, se especulaba que Juan Martín del Potro iba a ponerle fin a su carrera, sin embargo, no todo está claro en la carrera del tenista argentino de 33 años, que volvió a los campos luego de 32 meses, debido a una lesión.

“Hoy di todo lo que tenía, hasta el último punto. Estoy contento porque mi último partido, probablemente, fue en una cancha y no dando una conferencia de prensa. Y adelante de todos ustedes. Los voy a recordar siempre”, dijo Del Potro, no obstante, luego indicó: “Ahora mismo no tengo clara mi participación en el ATP de Río”.

El torneo en Brasil inicia el 12 de febrero y el sentimiento con la ciudad de Brasil es porque ahí consiguió la medalla de plata de los Juegos Olímpicos del 2016. Venció a Rafael Nada en semifinales y cayó en la final ante Andy Murray.

Del Potro tuvo sus momentos de gloria al ganar el US Open-2009 al entonces número uno del mundo Roger Federer, la Copa Davis-2016 ante Croacia y dos medallas olímpicas, la de plata en los Juegos de Río-2016 y la de bronce en Londres-2012.

Las tribunas del court central Guillermo Vilas estuvieron colmadas. Hubo filas de un kilómetro para entrar al estadio en los bosques de Palermo. Las lesiones han sido la pesadilla de su carrera. Lo llevaron ocho veces a los quirófanos, en cuatro operaciones de muñecas y cuatro de rodillas.

“Es difícil lidiar con tantos dolores. No vengo por una vuelta milagrosa”, había confesado en una conferencia antes del encuentro. En su trayectoria, suma 439 victorias y suma 22 campeonatos profesionales ganados.