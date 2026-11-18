El futbolista español Juan Mata anunció este miércoles su retiro del fútbol profesional, poniendo fin a una carrera en la que conquistó importantes títulos a nivel de clubes y con la selección de España. El mediocampista, que se encontraba sin equipo desde septiembre pasado, comunicó su decisión a través de un video publicado en sus cuentas oficiales de redes sociales.

En la grabación, el exinternacional español aparece colgando literalmente sus botas, una imagen con la que confirmó el cierre de su etapa como futbolista profesional.

Mata, campeón del mundo y de Europa con la selección española, construyó una trayectoria que lo llevó a defender las camisetas de importantes equipos del fútbol internacional.

Su recorrido comenzó en las categorías del Real Madrid, donde llegó a jugar con el Castilla. Posteriormente, pasó al Valencia, club con el que destacó en el fútbol español antes de dar el salto a la Premier League.

En Inglaterra defendió los colores del Chelsea y del Manchester United, dos de las instituciones más importantes del fútbol británico. También tuvo experiencias en el Galatasaray de Turquía y el Vissel Kobe de Japón.

Juan Mata se retira del fútbol a los 38 años tras una carrera marcada por títulos en Europa. Foto: Instagram

Sus últimos equipos antes del retiro

En la etapa final de su carrera, Juan Mata continuó su recorrido por el fútbol internacional con experiencias en Australia.

Sus últimos clubes fueron el Western Sydney Wanderers y el Melbourne City. Desde septiembre pasado, el mediocampista se encontraba sin equipo, situación que precedió al anuncio de su retirada.

De esta manera, el futbolista español cierra una trayectoria que incluyó participaciones en distintas ligas y títulos tanto en el ámbito internacional como a nivel de clubes.

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