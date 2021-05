Emocionado, muy satisfecho y agradecido se mostró Juan Reynoso este sábado por la clasificación de Cruz Azul a las semifinales del Clausura 2021 de la Liga MX, después del duelo de revancha de su equipo ante Toluca por los cuartos de final del torneo.

“Hemos hecho salir a muchos del clóset. Esos aficionados que estaban un poquito tristes y escondidos, hoy están saliendo”, destacó el estratega peruano en la conferencia de prensa posterior al 3-1 de ‘La Máquina’ en el compromiso de vuelta de la llave, que se había iniciado con un 2-1 a favor de los ‘Diablos Rojos’.

“Sabemos que hemos ganado ese público que estaba un poquito desanimado”, añadió Reynoso, quien valoró especialmente el respaldo que tuvo su equipo en las tribunas del estadio Azteca.

“Quiero agradecer infinitamente a la afición. Eran 80 minutos, no habíamos hecho el segundo gol y siguieron apoyando, siguieron transmitiendo. Con ellos (los hinchas) va a ser una semifinal mejor”, festejó el entrenador nacional.

Sobre el triunfo sobre Toluca dijo lo siguiente: “En el segundo tiempo (los jugadores) lo sacaron con el corazón, con eso que es importante tener”.

“Hoy el equipo fue a buscar el resultado, lo peleó y lo encontró, eso simboliza todo ese esfuerzo y estos días adrenalina pura, que lo terminaron no solo los once titulares sino los cinco que entraron de cambio y el resto que no pudo entrar”, acotó.

“La esencia de este equipo ha sido el temperamento, el contagiarnos, el ser un equipo, porque utilizamos los diez cambios que podíamos en los dos partidos y fueron factor clave. Esos deseos de trascender”, rescató el exdefensor.