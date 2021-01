La llegada de Juan Reynoso a Cruz Azul sigue causando buenas reacciones entre los personajes relacionados a la “Máquina cementera” uno de ellos es el preparador de arqueros Óscar ‘Conejo’ Pérez, quien se convirtió en protagonista para la llegada del peruano y con quien compartió vestuario.

“Con el que me mejor acople en mi época jugador fue con Juan Reynoso. Teníamos una muy buena conexión en el campo, eso nos servía en los partidos. Él sabía que yo jugaba a las espaldas del rival y siempre tenía que estar viéndolo. Eso sirve para irte asociando con tu compañero. Él me hacía una seña con la mano y sabía que me tenía que esperar, pues él siempre llegaba a la jugada”, contó el ‘Conejo’ en una entrevista para el programa Únicamente Azules.

Esta semana el excompañero de Juan Reynoso se volvió vital en las negociaciones, pues uno de los candidatos al buzo cementero, Hugo Sánchez, pidió que el arquero no siga en la institución, una solicitud que el club no aceptó y el entrenador peruano apareció como la principal opción, acompañada con la buena referencia del que ahora será su preparador de arqueros.

Óscar Pérez cuenta su buena relación con juan Reynoso (Video: Únicamente Azules)

El nuevo entrenador de Cruz Azul también tendrá a otro excompañero como asistente en ‘La Máquina’ como Joaquín Moreno, quien junto al ‘Conejo’ quienes fueron partícipes del campeonato que obtuvo el conjunto cementero en el invierno de 1997.

Juan Reynoso empieza a trabajar en la institución ajustándose a la realidad económica que vive Cruz Azul, la misma que no le permitirá invertir grandes cantidades de dinero en refuerzos por tener tienen una de las nóminas más altas.

El peruano ya sabe lo que es defender los colores celestes. Con su gran nivel futbolístico dentro del balompié mexicano, el peruano sumó 268 partidos de Liga con Cruz Azul a lo largo de 14 torneos; llegó para la temporada 1994-95.

