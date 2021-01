A solo dos semanas de su llegada a Cruz Azul, Juan Reynoso ya tiene que responder por la primera polémica en ‘La Máquina’ bajo su dirección: una supuesta indisciplina de Jonathan Rodríguez, quien fue criticado tras aparecer en una fiesta con ropa del equipo y no fue titular este sábado frente al Puebla por la segunda jornada del Clausura de la Liga MX.

La suplencia del delantero uruguayo se relacionó con la difusión de su presunta falta, sin embargo, el estratega peruano no mezcló ambos temas al aclarar el motivo del arranque de su referente de ataque en el segundo tiempo.

“Lo del ‘Cabecita’, él término con una fatiga importante el día de Torreón (Santos), no trabajo al parejo toda la semana, por eso hoy salió en el banco”, dijo tras la derrota de los Azules (0-1) ante ‘La Franja’, luego de que se insinuara que mandó al banquillo al campeón de los goleadores en el Apertura 2020 como castigo.

Reynoso responde por la polémica de 'Cabecita' Rodríguez. (Video: Cruz Azul)

“La verdad no tengo redes sociales, no tengo certeza de nada, entonces mientras no tenga certeza es difícil opinar sobre una situación que pueda poner en tela de juicio la responsabilidad de un jugador. Lo veremos en los días siguientes”, añadió Reynoso, quien sumó dos caídas al mando de Cruz Azul.

Sobre el accionar de su equipo ante Puebla, el popular ‘Cabezón’ reconoció que a Cruz Azul le hacen falta variantes y mejor comunicación en el terreno de juego.

“Nos hacen faltan variantes y saber afrontar partidos como éste en el que el otro equipo está atrás esperando el contragolpe. Nosotros llegamos, no mucho, pero por detalles de apresurarnos y falta de comunicación, de tener un tiempo más para tomar la mejor decisión, nos han costado dos derrotas que nos preocupan”, finalizó.