Cruz Azul se quedó con el título de la Liga MX tras ganar 2-1 (resultado global) a Santos Laguna y sumó su novena estrella en su historia. De la mano de Juan Reynoso, la ‘Máquina’ rompió una mala racha 23 años de sequía y se convirtió en el nuevo monarca de México. El técnico peruano celebró junto a su plantel en el Estadio Azteca.

En rueda de prensa, Reynoso habló sobre su paso por el Cruz Azul como jugador y ahora como técnico. El nacional cumplió el sueño de dirigir a la ‘Máquina’. “Agradecido por entrar a la historia de este club. Tengo un título como jugador y ahora como técnico y eso no es poca cosa”, expresó en conferencia de prensa.

Asimismo, el flamante entrenador campeón de la Liga MX destacó el arduo trabajo de sus dirigidos a lo largo de la temporada 2020-2021.”Estamos en el momento y el lugar indicado. Lo de hoy no es casualidad, no lo digo por Juan Reynoso, lo digo por Chuy (Jesús Corona), el Cata (Julio Domínguez) y Aldrete (Adrián); los he visto llorar de dolor y hoy los vi llorar de alegría”, indicó.

Hombre récord

Juan Reynoso se ha convertido en el ‘hombre récord’, pues se ha encargado de romper sequías de títulos en clubes que ha dirigido. Lo hizo con el Coronel Bolognesi quien luego de 78 años pudo gritar campeón. Ya en Melgar cortó una data de 34 años y ayer hizo lo propio con Cruz Azul.

Sin embargo, su vínculo con Cruz Azul va más allá de sus otros logros, pues como jugador rompió la racha de 17 años y como técnico tuvo que esperar solo cinco meses para que acabar con 23 años de malos resultados.

“Tengo que agradecerle al futbol, a la vida. Me siento muy bendecido, me siento arropado por los jugadores y no me voy a cansar de agradecerles, pero también quiero aprovechar este momento para agradecer a mi familia. Quería aprovechar el momento para agradecer a alguien que fue fundamental y que sin él Juan (Reynoso) no estaría aquí: el ‘Profe’ Meza. Esta medalla la va a tener en su casa, bien resguardada, porque es más azul que nadie”, concluyó.

