Cruz Azul, tras dos jornadas de derrotas consecutivas, se impuso el último lunes por la mínima diferencia ante Pachuca. Pese al triunfo, las críticas hacia Juan Reynoso continúan, por lo que el entrenador peruano no dudó en dar la cara luego del partido.

El 1-0 a favor no dejó contentos a muchos hinchas de Cruz Azul, quienes señalaron y cuestionaron el planteamiento de Juan Reynoso por su sistema defensivo durante el duelo.

En ese contexto, el entrenador peruano dijo: “las formas seguro se mejorarán; hoy tuvimos buenos momentos más allá de que muchos dirán que Cruz Azul esperó y no salió a proponer. Uno tiene que ser inteligente, el fútbol es de resultados y una vez que tienes resultados, ganas en confianza y curas heridas, verán a un Cruz Azul más vistoso. Pero hoy estamos empezando a gatear y cuando uno gatea no quiere correr”.

Asimismo, Reynoso destacó el esfuerzo de su equipo, dejando en segundo plano las formas con las que se jugó. El ‘Cabezón’ valoró mucho las ganas de ganar que sus jugadores expusieron.

“La afición de Cruz Azul quiere un equipo que gane, pero también un equipo entregado. Y hoy demostramos personalidad, entereza y a partir de eso vamos a construir. He sido bastante claro al decir que yo no estoy para vender humo... en ningún momento me avergüenza decir que hoy salimos a defender, a gestionar el partido y a tratar de ganarlo a partir de eso. Después nuestra exigencia será otra”, señaló.

Juan Reynoso consiguió su primer triunfo en los tres partidos que dirigió desde que asumió la dirección técnica de Cruz Azul. Ahora, la ‘Máquina’ se ubica en el puesto 12 con tres puntos y espera seguir escalando en las próximas fechas de la Liga MX.

