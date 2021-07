Cruz Azul se enfrentará a León este domingo 18 de julio por la final de Campeón de Campeones de la Liga MX en el Estadio Dignity Health Tennis Center de Los Ángeles, Estados Unidos, en vivo y en directo. Los reflectores apuntan a la ‘Máquina Cementera’; sin embargo, el técnico Juan Reynoso señaló que “no somos favoritos”.

El año pasado, el Campeón de Campeones tuvo que ser cancelado por la pandemia de la COVID-19 y este 2021 vuelve para enfrentar a los últimos ganadores de la Liga MX, es decir León y Cruz Azul. En la previa del partido, Reynoso analizó lo que será el esperado choque y adelantó que el cuadro felino será un duro rival.

“Esos son clichés que lo ponen ustedes, seríamos favoritos si nosotros jugáramos con 11 y ellos con 10 o 9, no veo favoritismos. Pero lo que sí tengo claro que es que Cruz Azul tiene que jugar para ganarlo, eso lo tenemos que ratificarlo, pero a decir que somos favoritos no, eso es el morbo, para nosotros no somos favoritos, pero sí somos un equipo que siempre debe de ganar”, aseguró Reynoso en conferencia de prensa.

De igual a igual

León obtuvo su octavo título en su historia en el Guard1anes 2020, tras vencer a Pumas, y el técnico Ariel Holan también habló del Cruz Azul.

“Mañana hay un juego importante, es una final de Campeón de Campeones. Nos hemos propuesto ganar la Copa y daremos todo el esfuerzo para lograrlo. León tiene una idiosincrasia, un estilo de juego y hay que demostrarlo en la cancha”, explicó el entrenador.

En la otra tienda está el Cruz Azul, actual monarca de la Liga MX, que llegará motivado a este choque tras conseguir el ansiado título luego de 23 años y Reynoso es consciente de la motivación que ello significa.

“Como motivación es muy bueno, hubiéramos preferido que esto se diera en la fecha 3 o 5 con mayor rodaje y plantel completo, no es pretexto, estamos con bajas pero ya sabíamos las reglas y gracias a Dios pudimos recuperar a Yoshi y Cabeza”, finalizó.

