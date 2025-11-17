El presidente de Boca Juniors destacó la jerarquía de ‘Aladino’, quien actualmente juega en Emelec de Ecuador.
El presidente de Boca Juniors destacó la jerarquía de ‘Aladino’, quien actualmente juega en Emelec de Ecuador.
Redacción EC
Redacción EC

, presidente de Boca Juniors, compartió su admiración por varios jugadores peruanos, entre ellos, el hábil mediocampista .

En la última edición del programa ‘Enfocados’, que conducen los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, confesó que mantiene comunicación con ‘Aladino’.

“Con él hablé varias veces, son jugadores que para su país son muy importantes, que han hecho cosas muy buenas con Ricardo Gareca como entrenador”, dijo Riquelme.

Cuando fue consultado sobre un posible fichaje, atinó a decir “ojalá”, y compartir su conocimiento sobre el estado de salud del futbolista nacional.

“En el último tiempo estuvo lesionado, un poco con su rodilla, y andaba molesto”, contó.

Con 33 años de edad, y en busca de recuperar su mejor versión, Cueva podría tentar una nueva oportunidad en un club grande de Sudamérica.

