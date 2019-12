El máximo ídolo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, sorprendió a todos el 20 de noviembre al anunciar su participación como segundo vicepresidente en la lista de Jorge Amor Ameal, uno de los postulantes a ser la máxima autoridad del club. En otras filas están Gabriel Omar Batistuta, otro destacado exfutbolista, y Diego Armando Maradona, quien a último momento se identificó con el oficialismo.

Como se recuerda, Riquelme nació de Boca y dio el gran salto al fútbol europeo, exactamente al Barcelona, cuando ya había ganado dos veces la Copa Libertadores (2000 y 2001) y una vez la Intercontinental (2000), venciendo nada menos que al Real Madrid en Japón. Al final de su carrera regresó a defender la camiseta del Xeneize y se adjudicó una Libertadores más (2007).

Riquelme, Batistuta y Maradona.

El problema entre ‘Topo Gigio’ y Daniel Agelici, presidente de Boca que termina su mandato, fue que no pudo culminar su carrera en el equipo de sus amores por asuntos contractuales; menos aun tener un partido de despedida. Esto trajo molestias entre ambas partes y el ‘Torero’ de entonces 36 años se mudó a Argentinos Juniors, institución donde jugó en su adolescencia, para dale fin a una brillante etapa de futbolista en 2014.

"El club está por encima de los ídolos", había aclarado en su momento Angelici. Sin embargo, la reconciliación de estos dos parecía llegar recientemente por el anuncio del encuentro oficial de homenaje en Boca programado para diciembre. A esta jornada iba a asistir Lionel Messi, quien compartió vestuario con el ‘10’ en la selección argentina.

Las cosas se salieron de control cuando Riquelme suspendió esta despedida y confirmó su postulación por una lista distinta a la Angelici, quien en esta oportunidad presenta a Christian Gribaudo como su sucesor. Daniel, a su vez, fue el candidato de Mauricio Macri.

Varios directivos de la actual gestión criticaron a Riquelme por apoyar a un opositor. Días más tarde, prohibieron que los seguidores ingresar al partido contra Argentinos portando la típica mascarilla con el rostro de Riquelme.

De igual manera, quien más partidos disputó en La Bombonera (206) ha dejado en claro que de ganar estará “a cargo del fútbol” y pretende capacitarse para presidir el club "en cuatro u ocho años". También prometió darle el trato que se merece a Carlos Tevez, quien finaliza su contrato este mes y no se sabe si continuará.

En respuesta ‘Topo Gigio’ criticó duramente la gestión saliente argumentando que los últimos cinco años le dio la época más oscura en la historia de Boca. Como se sabe, los ‘xeneizes’ cayeron tres veces ante River en el certamen continental y solo se contentó con campeonatos nacionales.

Entre otros puntos, al ‘Torero’ lo acompañan otras glorias del club como Sebastián Battaglia, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y el colombiano Jorge Bermúdez. Se dice que podría sumarse Carlos Bianchi como DT en reemplazo de Gustavo Alfaro.

En las filas de Ameal, que presidió al club de 2008 a 2011 y lidera las encuestas, el primer vicepresidente es Mario Pergolini, el enemigo público de Marcelo Tinelli en la televisión argentina. Desde los 90, estos dos últimos entraron a una batalla de críticas agudas sin fin que comenzó cuando el vicepresidente de San Lorenzo conducía “Ritmo de la noche” y Pergolini, “La TV ataca, al Canal 9”.

El otro ‘10’ arremete

De manera no menos asombrosa, Maradona se alineó con los de Macri (pero aclaró no estar en ninguna lista) y liquidó a Riquelme con sus comentarios. Comparó al exjugador con Daniel Pasarella y sus años desastrosos al mando de River, marcados por el descenso.

“Yo le digo al hincha de Boca que ese locutor (Pergolini) y ese ídolo futbolístico (Riquelme) no saben nada de política, tienen cero gestión. Y encima apoyan al peor presidente de la historia del club”, dijo Maradona a través de sus redes sociales.

Maradona, quien también partió de Boca a Barcelona en su juventud, tuvo un enfrentamiento abierto con Riquelme cuando este renunció al seleccionado albiceleste antes del Mundial Sudáfrica 2010, despreciando la convocatoria del ‘Pelusa’. El ‘Torero’ aseguró enfáticamente que no son personas con los mismos códigos y no podrían trabajar juntos, pese a que fueron compañeros en 1997 y el auge de uno tuvo lugar en la caída del otro.

Diego Maradona apoyando a Christian Gribaudo de cara a las elecciones de mañana. El DT de Gimnasia ya había declarado en contra de la lista que encabeza Ameal pic.twitter.com/Xt2f6wpmlS — Augusto Cesar (@Augustocesar22) 7 de diciembre de 2019

“No tienen un proyecto futbolístico y tienen menos conducción que el Titanic. ¿Se los imaginan en la AFA o en la Conmebol? No me hagan reír”, sostuvo el campeón del mundo en México 86. “Uno, que se cree que por ir todos los domingos a la cancha puede ser vicepresidente. Y el otro, que se vendió al mejor postor. Un club tan grande como Boca no puede manejarse como un vestuario”, añadió.

A menos de 24 horas para la votación, Diego recibió a Gribaudo y posó con él para una fotografía ampliamente difundida. Ratificó así el apoyo que venía mostrando.

La tranquilidad de Batistuta

Otra leyenda en la disputa es ‘Bati’, convocado como asesor deportivo por el candidato José Beraldi, de la tercera lista, “Volver a ganar”. “Es una propuesta que esperaba hace mucho tiempo”, confesó el exdelantero de 50 años.

"Estoy convencido de que con tu proyecto Boca va a ser mucho más grande de lo que ya es", dijo el argentino que más goles anotó en los Mundiales (10), aunque aclaró que la política no le interesa. El artillero es querido en el club, pese a su paso por River.

‘Batigol’ jugó en Boca entre 1990 y 1991, jugó 47 partidos y anotó 19 goles. Luego, partió a la Fiorentina de Italia donde se consagró como uno de los mejores de Sudamérica.

Finalmente, las tres listas competirán por el control del club hasta 2023. Las cabezas son Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi (Agrupación La mitad + vos), Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini (Agrupación Juntos por Boca), y José Beraldi y Rodolfo Ferrari (frente "Unidos para volver a ganar").

Las votaciones inician a las 9:00 a.m. (7:00 a.m hora peruana) y culminan a las 6:00 p.m. (4:00 p.m. de Perú). Según explica La Nación, los socios habilitados son 84.004 y, si es que hay una participación récord, con más de 40.000, el favorito a quedarse con la dirección es Ameal. Riquelme sabe que mientras menos personas asistan, el oficialismo tendrá más chance; por ello ha llamado a los hinchas a pronunciarse en las urnas desde temprano.

EL DATO: todas las listas quieren a Paolo Guerrero como el próximo '9′ de Boca Juniors y algunos ya han avanzando en la negociación.