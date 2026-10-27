“Juega, porque pensé que no te veía más”. La frase de Cristian ‘Chanchi’ Riquelme quedó grabada en la memoria de Juan Román Riquelme después de uno de los episodios más dramáticos de su vida. En abril de 2002, cuando el actual presidente de Boca Juniors brillaba como futbolista, su hermano fue secuestrado en Don Torcuato, Argentina. Más de dos décadas después, Román recordó aquella experiencia y reveló el pedido que recibió tras su liberación: que volviera a jugar al fútbol el fin de semana.

“Lo tuvieron tres o cuatro días y no me acuerdo mucho cómo era la cosa, pero hay cosas que puedo contar y otras que no”, relató Riquelme en una entrevista con el programa de streaming “No podemos perder” de AZZ. En ese entonces, Cristian tenía 16 años y jugaba en las divisiones inferiores de Platense. Fue secuestrado cuando salía de la casa de un amigo y su familia tuvo que negociar con los captores para conseguir su liberación.

Brutal esto de Juan Román Riquelme, contando cuando LE SECUESTRARON AL HERMANO en 2002. Dejó de ir a entrenar con Boca porque debía estar atento a cuando lo llamaban para pedirle dinero. “Jugá, porque pensé que no te veía más”. 💔 https://t.co/HtcLHHi44q — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 27, 2026

La angustia también afectó directamente la rutina del ídolo de Boca. Riquelme contó que dejó de entrenar mientras esperaba las llamadas de los secuestradores y buscaba reunir el dinero exigido por su hermano. “Yo no había ido a entrenar esos días porque estaba pendiente de que me llamaran por teléfono a ver cuánto tenía que pagar”, recordó. Según informó La Nación en abril de 2002, el rescate se concretó tras el pago de 160.000 dólares. Cristian recuperó la libertad después de permanecer cautivo.

Pero el momento más impactante llegó cuando ambos volvieron a encontrarse. Román esperaba que su hermano necesitara tiempo para recuperarse de la experiencia. Sin embargo, Chanchi le preguntó si jugaría el siguiente fin de semana. “Yo le respondí: ‘No, qué voy a jugar... Lo único que quería era que te devuelvan, boludo’. Pero me pidió: ‘Juega, porque pensé que no te veía más’”, contó el exfutbolista, al recordar una conversación que reflejó el temor de su hermano a no volver a verlo.

Riquelme durante su época en Barcelona. (Foto: AFP)

Riquelme también explicó que le pidió permiso al entonces entrenador de Boca, el uruguayo Óscar Washington Tabárez, para regresar a las canchas. “Yo le dije que entendía que había un compañero que venía entrenando, pero me devolvieron a mi hermano y quería verme jugar. Le dije: ‘¿Me deja jugar? Después del domingo, ponga al otro chico, pero le pido por favor’”. Finalmente, no jugó ante Huracán, pero sí estuvo en el siguiente encuentro contra Unión, en el que Boca ganó 3-0 y Román marcó un gol.

Meses después, en julio de 2002, Riquelme se marchó al Barcelona y su hermano lo acompañó a España. “Yo no me quería ir, esa es la verdad”, confesó. Años después, el vínculo entre ambos sigue siendo fundamental para el dirigente, que resumió sus sentimientos con una frase contundente: “El Chanchi es mi vida. Vivimos igual, sentimos igual”.

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