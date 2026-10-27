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Resumen

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El ídolo y actual presidente de Boca Juniors recordó el secuestro de su hermano en 2002.
El ídolo y actual presidente de Boca Juniors recordó el secuestro de su hermano en 2002.
Por Marco Quilca León

“Juega, porque pensé que no te veía más”. La frase de Cristian ‘Chanchi’ Riquelme quedó grabada en la memoria de Juan Román Riquelme después de uno de los episodios más dramáticos de su vida. En abril de 2002, cuando el actual presidente de Boca Juniors brillaba como futbolista, su hermano fue secuestrado en Don Torcuato, Argentina. Más de dos décadas después, Román recordó aquella experiencia y reveló el pedido que recibió tras su liberación: que volviera a jugar al fútbol el fin de semana.

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