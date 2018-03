Juan Román Riquelme y la sarcástica crítica al futbolista moderno

Juan Román Riquelme declara como si diera un pase. El ex futbolista argentino es preciso y certero. Directo y exacto. Puntual y seguro. El ídolo de Boca Juniors apunta a los actuales jugadores y el uso de las redes sociales.

"Nosotros amábamos jugar al fútbol, no jugábamos a la Play, no nos interesaba mostrar que paseábamos al perro, ni bailar después del partido. Ahora, nadie pone nada de fútbol, nadie pone partidos de la Champions o Nacional B. Ponen fotos con el peluquero en la concentración", mencionó Juan Román Riquelme en ‘Fox Sports’.

Pero el ex jugador de Boca Juniors continuó. Juan Román Riquelme explicó su sentir y, también, recalcó que se exalta cuando ve un partido pues sufre mucho. Pero también se sinceró y comentó que “no puede hacer nada”.

“A mí me encanta conocer a todos los jugadores y creía que mirando al fútbol aprendía todos los días, sentía que podía aprender. Ahora veo cosas nuevas que no sé si podría aguantar, menos mal que viví la época anterior. Antes dependía de mí, ahora sufro mucho con cada partido. Me enojo, puteo un poco... porque ya no puedo hacer nada", finalizó Juan Román Riquelme.

Juan Román Riquelme ganó seis títulos con Boca Juniors entre los años 1998 y 2012. Además, consiguió cinco trofeos internacionales con los ‘xeneizes’. También fue consagrado como el Mejor Futbolista Sudamericano del Año 2001 y el Futbolista Argentino del Año en 2000-2001, 2008 y 2011.