Antes de que Paolo Guerrero fiche en 2023 por Racing de Avellaneda, tras varios años en el Brasileirao, se especuló sobre su posible llegada a Boca Juniors.
Al respecto, el presidente xeneize, Juan Román Riquelme, se encargó de confirmar el interés e incluso contó que fueron a revisarlo, pues el goleador peruano arrastraba una lesión a la rodilla.
“Cuando me tocó volver al club de dirigente (Boca Juniors) he preguntado por él, pero Paolo estaba con el tema de su lesión en ese momento", dijo durante la última edición del programa ‘Enfocados’.
“Hay jugadores, no es por quedar bien, pero que han nacido para jugar acá. Yo creo que acá lo hubiese hecho muy bien”, añadió Riquelmen.
Al poco tiempo, Guerrero fue jugador de ‘La Academia’ aunque no con la continuidad deseada, por lo que al poco tiempo decidió fichar por LDU de Quito.
