Juan Román Riquelme sabe que ganar un Superclásico tiene un sabor especial. Por eso, después de la victoria de Boca Juniors por 1-0 ante River Plate en La Bombonera, el presidente xeneize dejó un mensaje particular para sus futbolistas: disfrutar el triunfo sin restricciones. En una entrevista, el máximo ídolo del club pidió a sus jugadores celebrar la victoria antes de volver a concentrarse en los próximos compromisos de la temporada.

“Tienen que disfrutar haber ganado el Superclásico. Tienen que comer asado, tomar una cerveza, un vino. Hoy se ganó el Superclásico, la mitad del país está feliz. Mañana comenzaremos a pensar en Defensa y Justicia. Si quieren ir a bailar, tienen que ir a bailar”, expresó Riquelme, con una sonrisa, tras el encuentro. Una frase que rápidamente se viralizó y que reflejó el ambiente de celebración que se vivió en el vestuario y las tribunas de La Bombonera.

🗣️ "TIENEN QUE DISFRUTAR DE HABER GANADO EL SUPERCLÁSICO. HOY TIENEN QUE COMER ASADO; SI QUIEREN IR A BAILAR, TIENEN QUE IR A BAILAR. HOY LA MITAD DEL PAÍS ESTÁ FELIZ, GANÓ BOCA" ✍️ Riquelme y el mensaje para los jugadores del Xeneize, tras el triunfo en el Superclásico. https://t.co/u2WBlsXjdf — TyC Sports (@TyCSports) November 2, 2026

El festejo del plantel también tuvo momentos particulares. Los futbolistas de Boca celebraron sobre el campo de juego junto a sus hinchas, entre cánticos, bailes y gestos hacia las tribunas. Lautaro Di Lollo, autor del único gol del partido, incluso grabó parte de la celebración con su celular. En el vestuario, Miguel Merentiel llamó la atención al aparecer con una máscara de Chucky y sumarse a los festejos de sus compañeros.

Más allá de la celebración, Riquelme también analizó el rendimiento del equipo y consideró que Boca fue un justo ganador del clásico. “Fue justo ganador. Es complicado que podamos decir ‘se ganó un clásico jugando bien’, terminan siendo muy parejos, se arriesga poco. Pero sí, yo creo que Boca fue merecedor del triunfo. Hubo pocas situaciones, pero fueron todas de Boca”, sostuvo el dirigente, quien también destacó el trabajo de sus futbolistas.

El presidente xeneize tuvo palabras especiales para Sebastián Villa, a quien señaló como el mejor jugador del fútbol argentino. “Villa es el mejor jugador del fútbol argentino. ¿La asistencia a Herrera contra Independiente quién la dio? Villa. ¿La asistencia de hoy quién la dio? Villa. En estos últimos partidos demostró lo que viene mostrando hace meses”, manifestó. El colombiano fue protagonista en la jugada del gol de Di Lollo, al ejecutar el córner que terminó en el cabezazo del defensor.

BOCA ENCONTRÓ EL GOL, TRAS CABEZAZO DE DI LOLLO: ASÍ FUE EL 1-0 ANTE RIVER ▶️ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura 🇦🇷 https://t.co/3uKQnjIE6S — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 1, 2026

La victoria ante River también le permitió a Boca asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027 mediante la tabla anual. Riquelme valoró ese objetivo y reconoció que la ilusión de los hinchas pasa por volver a conquistar títulos. “Contento que pudimos ganar el partido. Hoy hemos clasificado a la Copa Libertadores, que para nosotros es importante. Es la ilusión más grande que tenemos los hinchas”, señaló. Por ahora, el mensaje del presidente fue claro: celebrar el Superclásico y, después, volver a pensar en lo que viene.

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