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Resumen

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Juan Román Riquelme pidió a sus futbolistas disfrutar del triunfo en el Superclásico. (Foto: Agencias)
Juan Román Riquelme pidió a sus futbolistas disfrutar del triunfo en el Superclásico. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Juan Román Riquelme sabe que ganar un Superclásico tiene un sabor especial. Por eso, después de la victoria de Boca Juniors por 1-0 ante River Plate en La Bombonera, el presidente xeneize dejó un mensaje particular para sus futbolistas: disfrutar el triunfo sin restricciones. En una entrevista, el máximo ídolo del club pidió a sus jugadores celebrar la victoria antes de volver a concentrarse en los próximos compromisos de la temporada.

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