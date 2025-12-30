Después de una semana de vacaciones, el Real Madrid cumplió este martes con una de las tradiciones más esperadas por los hinchas: entrenamiento a puertas abiertas. En una jornada especial, algunos referentes del elenco blanco declararon ante la prensa.

“Tuvimos un 2025 flojo, y viendo a estos hinchas apoyándonos, lo único que puedo decirles es el compromiso de lograr títulos en 2026”, señaló el ingés Jude Bellingham, en plena coincidencia con las palabras de Vinicius y Rodrygo.

🤍"Es un PLACER jugar en el REAL MADRID".



👉 Las palabras de Mbappé en el entrenamiento a puertas abiertas ante su afición.



Ubicado en el segundo lugar de LaLiga, a cuatro puntos del Barcelona, el Madrid arranca el año con un duelo muy exigente ante el Betis de Sevilla, uno de los equipos que mejor terminó la primera parte de la temporada.

Ausencias seguras de los merengues serán los lesionados Eder Militao, Trent Arnold y Dani Carvajal, y el atacante Brahím Díaz, quien juega actualmente con Marruecos en la Copa de Africa.