Luego de tener buenas actuaciones con Audax Italiano en la liga chilena, Joaquín Montecinos fue convocado por Martín Lasarte a la selección chilena para la fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022.

Sin embargo, antes de recibir el llamado a ‘La Roja’, Joaquín estaba pensando en representar a la selección de Colombia, país donde nació. “Si Chile no me llamaba, iba a Colombia. Si me dan a elegir entre los dos, voy por Chile, pero, si veía que no me llamaba Chile y no había chances de jugar por La Roja, tenía que tomar una decisión”, contó para TNT Sports.

Posteriormente, cuando fue convocado por primera vez, el futbolista asegura que no lo podía creer y llamó a sus padres. “Fue un momento maravilloso. Pensé que era broma, hasta que leí la carta de la ANFP. Me puse a llorar de alegría con mi polola, emocionados totales. Avisarle a mi familia fue más emocionante. Llamé a mi papá y a mi mamá y ambos lloraron. Quería abrazarlos”, señaló.

Joaquín Montecinos debutó con la selección chilena ante Perú en el estadio Nacional de Lima, por la fecha 11 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, lamentablemente, la ‘Roja’ cayó 2-0 ante la selección dirigida por Ricardo Gareca.

