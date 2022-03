Boca Juniors se quedó con el Superclásico del fútbol argentino. El tanto del triunfo lo hizo Sebastián Villa a los 54′. Al término del partido, el plantel xeneize no pudo entrar con tranquilidad a los vestuarios, debido a que algunos hinchas de River Plate, presentes en el estadio, lanzaron objetos.

La policía tuvo que intervenir de inmediato con los escudos para que los jugadores abandonen el campo sin temer a sufrir algún golpe. Instantes después, algunos integrantes del plantel de Boca insultó a los hinchas de River Plate, como respuesta a lo que ocurrió en la salida del equipo ganador.

River Plate vs. Boca Juniors: previa

Con una estructura más consolidada que su rival, River llega con un ligero favoritismo a este duelo, con un rendimiento en alza y un poder de fuego que expuso ante Deportivo Laferrere en la Copa Argentina (5-0) y el domingo pasado frente a Gimnasia y Esgrima (4-0), por la sexta fecha del torneo local.

Pero Gallardo no se confía. “Este superclásico no es decisivo para nada. No deja de ser un clásico que uno desea ganar, como siempre, pero no define nada, aunque las sensaciones previas sean hermosas. River debe seguir creciendo como equipo”, dijo el laureado entrenador.

Mientras su colega Sebastián Battaglia lleva unos meses al frente de Boca, Gallardo ya suma 32 superclásicos en River en casi ocho años, con 13 victorias, 11 empates y 8 caídas, pero se dio el gusto de vencer a su adversario eterno en las finales de la Supercopa Argentina 2017 y la Copa Libertadores 2018 en Madrid.

