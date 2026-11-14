La selección de Portugal protagonizó un emotivo homenaje a Cristiano Ronaldo antes de enfrentar a Dinamarca por la quinta jornada de la UEFA Nations League. En el Estadio Municipal de Braga, los futbolistas del combinado luso saltaron al campo luciendo la camiseta con el emblemático número 7, dorsal que acompañó al histórico delantero durante gran parte de su trayectoria internacional. De esta manera, el equipo quiso rendir tributo a su excapitán en su primer compromiso tras anunciar su retiro de la selección nacional.

¡ESPECTACULAR RECONOCIMIENTO A UNO DE LOS MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA! Todos los jugadores de Portugal salieron con la camiseta N°7 para homenajear a CRISTIANO RONALDO tras su retiro de la Selección Lusa. 📺 Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/0rG7jqCD7a — SportsCenter (@SC_ESPN) November 14, 2026

Cristiano Ronaldo comunicó su decisión el pasado 5 de noviembre, poniendo fin a una etapa de 23 años defendiendo los colores de Portugal. Durante ese periodo disputó 234 partidos y anotó 146 goles, registros que lo convierten en el máximo goleador histórico de su selección.

El delantero de 41 años también fue protagonista de los principales logros del combinado portugués, entre ellos la conquista de la Eurocopa de Francia 2016, el primer gran título internacional de la selección absoluta. Actualmente, continúa su carrera profesional en Al Nassr de Arabia Saudita.

Por su parte, Bruno Fernandes asumió la capitanía de Portugal tras la despedida internacional de Cristiano Ronaldo. El homenaje en Braga representó un reconocimiento al legado de una de las figuras más importantes en la historia del fútbol mundial.