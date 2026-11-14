Por Redacción EC

La selección de Portugal protagonizó un emotivo homenaje a Cristiano Ronaldo antes de enfrentar a Dinamarca por la quinta jornada de la UEFA Nations League. En el Estadio Municipal de Braga, los futbolistas del combinado luso saltaron al campo luciendo la camiseta con el emblemático número 7, dorsal que acompañó al histórico delantero durante gran parte de su trayectoria internacional. De esta manera, el equipo quiso rendir tributo a su excapitán en su primer compromiso tras anunciar su retiro de la selección nacional.

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