Con la revancha de los octavos de final de la Champions League a la vuelta de la esquina, muchos son los jugadores de los que sus clubes dependen para clasificar a la siguiente instancia del torneo. Y es que esto no es por su condición de cracks o estrellas, sino que también tienen que responder con resultados su valor.

En este sentido, y gracias al portal de fútbol ‘Transfermarkt’, te mostramos una lista de los once jugadores más valiosos de la Champions que, además de disputar todos la fase de octavos, juntos arman una alineación temible para cualquier club considerado grande. Kylian Mbappé y Raheem Sterling lideran el equipo valorizado en 1320 millones de euros.

No obstante, no son los únicos. También se puede apreciar a otros cracks de talla mundial como Mohamed Salah o Kevin de Bruyne. Asimismo, cabe mencionar que entre estos 11 futbolistas destacados por la mencionada fuente, no figuran ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, dos amos y señores -en cuanto cifras refiere- de la Champions.