El volante peruano Edison Flores es desde hoy nuevo jugador del DC United, luego de su aventura en México vistiendo la camiseta del Monarcas Morelia. El futbolista de 25 años llega a Estados Unidos entre bombos y platillos, tras conocerse que el monto de la operación rondaría los 5 millones de dólares, convirtiéndolo así en uno de los más valiosos de la MLS.

“¿Esto es lo que estabas esperando? Edison Flores, bienvenido al Distrito”, se lee en la cuenta oficial del DC United, terminando así con la incertidumbre de los hinchas, quienes estaban a la expectativa de conocer a uno de los tres ‘Designated Player’ (‘Jugador Franquicia’) del cuadro de Washington, al ser uno de los refuerzos más caros en la historia del club.

Como bien es sabido, en la MLS un jugador franquicia -como también se le denomina a la 'Ley Beckham’- es un derecho que tienen los clubes de Estados Unidos para contratar a jugadores que sobrepasan el tope salarial que dicta la propia liga. En este sentido, el volante peruano entra dentro de esta categoría, por lo que es una hazaña para el DC tenerlo.

No obstante, Flores no es el único jugador franquicia del torneo norteamericano, y mucho menos el más valioso del mismo. Por encima del popular ‘Orejas’, están otros cracks de la MLS como el mexicano Carlos Vela, el venezolano Josef Martínez y el también peruano Raúl Ruidíaz, entre otros. Si quieres conocer a más, no te pierdas la siguiente galería.