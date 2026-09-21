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Resumen

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Hinchas de Vélez colocan una banderola en la tribuna en medio de protestas del plantel.
Hinchas de Vélez colocan una banderola en la tribuna en medio de protestas del plantel.
Por Marco Quilca León

La previa del partido entre Vélez y Tigre estuvo marcada por un reclamo económico que generó tensión en Liniers. Los 23 futbolistas convocados por Guillermo Barros Schelotto llegaron al estadio José Amalfitani en sus propios vehículos y vestidos de civil, como señal de protesta por una deuda correspondiente a primas. La respuesta de un sector de los hinchas no tardó en aparecer: colocaron una banderola en la Popular Este con un duro mensaje contra los jugadores.

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