La previa del partido entre Vélez y Tigre estuvo marcada por un reclamo económico que generó tensión en Liniers. Los 23 futbolistas convocados por Guillermo Barros Schelotto llegaron al estadio José Amalfitani en sus propios vehículos y vestidos de civil, como señal de protesta por una deuda correspondiente a primas. La respuesta de un sector de los hinchas no tardó en aparecer: colocaron una banderola en la Popular Este con un duro mensaje contra los jugadores.

“En Vélez los de Vélez, jugadores mercenarios”, se leyó en la bandera que fue colgada del alambrado antes del inicio del encuentro. La protesta fue realizada por un grupo de hinchas que se ubicó en esa tribuna y que reaccionó contra la medida adoptada por el plantel. El mensaje apuntó directamente a los futbolistas, en medio de una disputa que involucró a referentes del equipo.

Según informó el club, el conflicto no está relacionado con los salarios, que, de acuerdo con la dirigencia, se encuentran al día. El reclamo corresponde a primas adeudadas a nueve futbolistas, principalmente jugadores experimentados. La comisión directiva de Fabián Berlanga señaló que los atrasos son puntuales y que existe un cronograma para regularizarlos. Además, sostuvo que el pago correspondiente a agosto estaba programado para impactar en las cuentas este lunes.

SE PUDRIÓ TODO EN VÉLEZ 😳🌶️



🗣️ “En Vélez los de Vélez, jugadores mercenarios”



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La protesta del plantel, sin embargo, no impidió que Vélez saliera a jugar y terminara celebrando una victoria agónica. El equipo se impuso 3-2 ante Tigre, en un partido que tuvo cinco goles en el segundo tiempo. Ronaldo Martínez marcó el tanto decisivo en los minutos finales y desató la celebración en el Amalfitani. Mientras tanto, la bandera contra los futbolistas permaneció como una de las imágenes de una jornada atravesada por el conflicto económico.

Tras el partido, Guillermo Barros Schelotto se refirió al episodio y consideró que la situación debe ser resuelta entre la dirigencia y los jugadores. “Es un tema que tienen que analizar la dirigencia con los jugadores y solucionar un problema que hay”, señaló el entrenador, quien también remarcó la necesidad de evitar que una situación similar vuelva a ocurrir tan cerca de un partido.

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