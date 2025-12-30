Por sexto año, la Supercopa de España se jugará en Arabia Saudita a inicios del 2026. Sin embargo, la elección del lugar sigue siendo tema de discusión entre los futbolistas. En esta ocasión, Iñaki Williams, capitán del Athletic Club que enfrentará al Barcelona en semifinales el 7 de enero, no se guardó nada y arremetió contra la competición.

“Yo ya lo he dicho muchas veces y no me muerdo la lengua en estos temas. Para mí jugar en Arabia es una mie..., hablando mal. Tener que llevar una competición que es nacional a otro país no es fácil para los aficionados, para poder facilitarles el desplazamiento. Nosotros, por masa social, parece que jugamos fuera de casa y si fuese aquí sabemos todos los aficionados que nos acompañarían”, señaló.

Para Williams, disputar el torneo lejos de España, y de su estadio, priva al equipo del aliento característico de su hinchada, cuyo apoyo representa un factor relevante en su rendimiento.

Además, sumó el tema personal que atraviesa: dentro de poco será papá. “En los próximos días voy a ser padre, tener que marchar dejando aquí a mi mujer y a mi hijo es una faena, pero son gajes del oficio. Yo estoy a disposición del club, intentaré hacerlo lo mejor posible en la Supercopa”, añadió.

¿Cuándo se jugará la Supercopa de España?

El miércoles 7 de enero, Athletic Club enfrentará al Barcelona por las semifinales de la Supercopa de España en el King Abdullah Sports City Stadium de Arabia. Un día después, el jueves 8, en el mismo estadio, Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentarán en la otra llave.