Julián Álvarez tuvo este sábado su debut oficial en Manchester City y terminó con un sabor agridulce. Si bien el ‘Araña’ anotó un gol, el resultado fue derrota (3-1) a manos de Liverpool, por la Community Shield, que dejó a los ‘Citizens’ con las ganas de conseguir su primer título en la temporada 2022-2023.

“Estoy contento por haber marcado mi primer gol, pero creo que queda en segundo plano. Era una final, queríamos ganar, no lo conseguimos, pero hay que seguir trabajando porque se viene una gran temporada”, señaló el delantero argentino para ESPN, después del cotejo en el King Power Stadium.

Por otro lado, Álvarez se refirió a su gol, que llegó con un poco de suspenso, luego de que la acción sea revisada en el VAR por una supuesta posición adelantada. La exfigura de River Plate lamentó no haber podido festejar la anotación como quería.

“Robo desde atrás de la mitad de la cancha, no recuerdo si fue esa jugada creo que sí. Después, llego al área. Queda en medio la pelota. Phil (Foden) entraba con el arquero, me quedó, la punteé y, después, hubo revolución mientras se veía en el VAR si había sido gol o no. No lo pude celebrar como quería, pero bueno”, indicó.

“Justo estaba en el banco, Pep me había llamado para decirme algunas cosas y justo en el VAR dijeron que era gol”, admitió el deportista de 22 años.

Álvarez recalcó también lo bien que se siente en Manchester City, desde su arribo. “Estoy cómodo. Desde el primer día que llegué, me han tratado muy bien, los compañeros, el cuerpo técnico, mucha gente que trabaja en el club. Me siento cómodo, feliz y de a pocos voy entendiendo cómo se maneja todo el mundo City. Trato de adaptarme, escuchar, aprender, para seguir creciendo no solo como futbolista, sino como persona”, contó.

Por último, el ‘Araña’ fue claro en su opinión sobre su compatibilidad con la estrella Erling Haaland, otro de los nuevos fichajes de Manchester City, de Pep Guardiola.

“No lo hicimos muchas veces en los entrenamientos, solo algunas. He jugado con un montón de jugadores de distinta cualidades. Me puedo adaptar a lo que sea. Hoy me tocó jugar por afuera, un poco por la derecha. Después, estuve un poco más compartiendo ataque con él, los dos arriba. Puedo ir adaptándome y generar buenas cosas para el equipo”, sentenció.