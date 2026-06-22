Julián Álvarez celebra la victoria de Argentina contra Austria en el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Dallas, EE. UU., el 22 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/JEFFREY MCWHORTER
Julián Álvarez celebra la victoria de Argentina contra Austria en el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Dallas, EE. UU., el 22 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/JEFFREY MCWHORTER
Por Redacción EC

El Mundial 2026 no solo está dejando emociones dentro del campo, sino también fuertes declaraciones fuera de él. Tras la victoria de Argentina por 2-0 ante Austria, el delantero Julián Álvarez encendió la polémica al confirmar que desea dejar el Atlético de Madrid.

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