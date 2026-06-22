El Mundial 2026 no solo está dejando emociones dentro del campo, sino también fuertes declaraciones fuera de él. Tras la victoria de Argentina por 2-0 ante Austria, el delantero Julián Álvarez encendió la polémica al confirmar que desea dejar el Atlético de Madrid.

La “Araña”, una de las piezas importantes de la selección argentina, habló en zona mixta y sorprendió al reconocer que ya comunicó su decisión al club español.

En declaraciones posteriores al encuentro, el atacante fue directo al referirse a su futuro: “He hablado con las personas del Atlético de Madrid y creo que lo mejor para todos es un traspaso. Quiero realizar mi sueño”.

Julián Álvarez admite conversaciones con el Atlético

El delantero argentino explicó que ya mantuvo diálogo con la directiva del club madrileño, aunque evitó profundizar demasiado en el tema por respeto al contexto del torneo. “No es momento de hablar de esto pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta”, agregó.

"LO MEJOR PARA TODOS ES UNA TRANSFERENCIA Y QUIERO CUMPLIR MI SUEÑO"



JULIÁN ÁLVAREZ, TAJANTE sobre su futuro



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La sinceridad del jugador terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados tras el partido, al tratarse de una figura clave tanto en la selección como en el mercado europeo.

Más allá de la polémica, Álvarez continúa siendo una pieza importante en la selección argentina, que sigue firme en su camino dentro del Mundial 2026.

Fake news, un comunicado familiar y tres goles para la historia. En una de las semanas más sensibles para los Messi, Lionel quedó a un paso de convertirse en el máximo goleador de los Mundiales.



Devolvieron dignidad donde les dieron un hachazo.



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