Julián Álvarez fue la principal ausencia en el entrenamiento del Atlético de Madrid de este miércoles. El delantero argentino no participó en la sesión debido a una “indisposición”, según informó el conjunto rojiblanco.

El atacante ‘colchonero’ pasó una mala noche y no pudo ejercitarse en el Centro Deportivo de Majadahonda, donde Diego Simeone comenzó a preparar el próximo compromiso liguero.

La ausencia se produce apenas unos días después del empate 1-1 ante Villarreal y antes de la visita al Sevilla por la tercera jornada de LaLiga EA Sports.

Julián Álvarez. (Foto. Getty Images)

Atlético de Madrid espera contar con Julián Álvarez ante Sevilla

Pese a que Julián Álvarez no pudo entrenar con sus compañeros, en el Atlético de Madrid mantienen la expectativa de que el argentino pueda recuperarse a tiempo.

El cuadro rojiblanco visitará este sábado el estadio Ramón Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla, actual líder del campeonato español.

La evolución del delantero durante los próximos días será clave para determinar si estará en condiciones de participar en el encuentro.

Arsenal vuelve a interesarse por Julián Álvarez

La situación física del atacante no es el único asunto que mantiene la atención sobre Julián Álvarez. A una semana del cierre del mercado de fichajes, su nombre vuelve a aparecer relacionado con otro gigante europeo.

🚨🤒 Julián Álvarez, absent from training at Atlético Madrid due to illness as he feels unwell — as @marca reports.



Arsenal are still attentive to the situation if Julián decides at any point to open doors to a move.



Álvarez only indicated Barcelona as desired club so far. pic.twitter.com/iDAbTClID7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2026

Según informaciones publicadas por la prensa inglesa, Arsenal habría reactivado su interés en fichar al delantero argentino.

Sin embargo, el Atlético de Madrid ha mantenido una postura firme durante todo el verano: cuenta con Julián Álvarez para la presente temporada.

El futbolista tiene contrato con el conjunto rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030, por lo que cualquier eventual salida dependería de un acuerdo con el club madrileño.

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