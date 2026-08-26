Julián Álvarez enciende las alarmas en el Atlético de Madrid tras ausentarse del entrenamiento. Foto: EFE
Julián Álvarez enciende las alarmas en el Atlético de Madrid tras ausentarse del entrenamiento. Foto: EFE
Por Redacción EC

Julián Álvarez fue la principal ausencia en el entrenamiento del Atlético de Madrid de este miércoles. El delantero argentino no participó en la sesión debido a una “indisposición”, según informó el conjunto rojiblanco.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.