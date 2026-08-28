Julián Álvarez volvió a ausentarse este jueves del entrenamiento del Atlético de Madrid y ya suma tres días consecutivos sin trabajar con el plantel. La situación llevó al club a descartar al delantero argentino para el partido de este sábado frente al Sevilla por LaLiga.

La ausencia ocurre en un momento especialmente delicado para el atacante, cuya situación inicialmente había sido relacionada con una molestia física, pero que posteriormente tomó una dimensión personal y profesional, según explicó la propia dirigencia del Atlético.

El delantero argentino quedó fuera de los planes de Diego Simeone para el compromiso frente al Sevilla. Su ausencia representa una baja importante para el Atlético de Madrid, que no podrá contar con una de sus principales referencias ofensivas en un partido oficial de LaLiga.

Gil Marín reveló la difícil situación que atraviesa

Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético de Madrid, fue quien amplió públicamente la información sobre el momento que atraviesa el futbolista.

El dirigente aseguró que Álvarez está “realmente mal” y afirmó que hubo personas que “se han encargado de engañarle y confundirle”.

Además, Gil Marín explicó que el delantero argentino atraviesa “una situación muy difícil a nivel personal y profesional”, una descripción que amplió considerablemente el alcance de un episodio que inicialmente parecía estar relacionado únicamente con una cuestión física.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. Foto: EFE/Kiko Huesca/ Archivo

Las declaraciones del máximo responsable ejecutivo del club aumentaron la expectativa sobre la situación del atacante y su futuro inmediato dentro del equipo.

Simeone espera el regreso de Julián Álvarez

Diego Simeone, por su parte, evitó profundizar en los aspectos extradeportivos y centró su mensaje en la necesidad de que el delantero pueda regresar al trabajo con sus compañeros.

“Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera, y centrarme en lo que verdaderamente me ocupa, el Sevilla. Desde el momento en que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo necesario para recomponer la situación”, señaló el técnico argentino, quien no estableció un plazo para el regreso de su compatriota, por lo que su reincorporación a los entrenamientos será uno de los principales puntos de atención en los próximos días.

JULIÁN ÁLVAREZ, AFUERA DEL PARTIDO CON SEVILLA ❌🇦🇷



🕷️ El Cholo Simeone confirmó en conferencia que el delantero argentino no jugará el encuentro del sábado por LaLiga



➡️ Además, el DT del Atlético de Madrid confía en que se puede revertir la situación de Julián



⚠️ Cabe… pic.twitter.com/4rM8bvrss3 — Diario Olé (@DiarioOle) August 28, 2026

Consultado por la situación del delantero y su continuidad, Simeone dejó una frase que mantiene abierta la posibilidad de que el escenario pueda cambiar: “En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud”.

El entrenador evitó realizar mayores precisiones y volvió a poner el foco en el aspecto deportivo y en la importancia de que Álvarez pueda recuperar su rutina de trabajo.

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