El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, en el banquillo. Foto: EFE/ Kiko Huesca
El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, en el banquillo. Foto: EFE/ Kiko Huesca
Por Redacción EC

Julián Álvarez volvió a ausentarse este jueves del entrenamiento del Atlético de Madrid y ya suma tres días consecutivos sin trabajar con el plantel. La situación llevó al club a descartar al delantero argentino para el partido de este sábado frente al Sevilla por LaLiga.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.