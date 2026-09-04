Julián Álvarez continuará en Atlético de Madrid: Simeone rompe el silencio y deja un claro mensaje. Foto: @carrusel/X
Julián Álvarez continuará en Atlético de Madrid: Simeone rompe el silencio y deja un claro mensaje. Foto: @carrusel/X
Por Redacción EC

La incertidumbre llegó a su fin. Después de convertirse en uno de los grandes protagonistas del mercado de pases, Julián Álvarez continuará defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid y ya fue convocado por Diego Simeone para el partido de este sábado frente al Athletic Club, en Bilbao, por la cuarta fecha de La Liga.

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