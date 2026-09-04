La incertidumbre llegó a su fin. Después de convertirse en uno de los grandes protagonistas del mercado de pases, Julián Álvarez continuará defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid y ya fue convocado por Diego Simeone para el partido de este sábado frente al Athletic Club, en Bilbao, por la cuarta fecha de La Liga.

El delantero argentino había expresado públicamente durante el Mundial su deseo de cumplir el sueño de ser transferido al Barcelona. Sin embargo, el conjunto colchonero mantuvo su postura y bloqueó cualquier posibilidad de negociación.

El Arsenal también apareció como una alternativa durante el mercado, pero finalmente la ‘Araña’ optó por permanecer en el Atlético de Madrid.

Simeone confirmó que Julián Álvarez estará convocado

En medio de los días de incertidumbre que rodearon al delantero, Simeone confirmó que Álvarez estará disponible para el encuentro ante el Athletic Club.

Lo que el entrenador argentino no aclaró es si el atacante será titular o comenzará el partido desde el banco de suplentes. La decisión quedará en manos del técnico antes del encuentro en San Mamés.

Más allá de su situación futbolística, Simeone dejó claro que espera que el delantero pueda transformar lo ocurrido durante el mercado en una experiencia de aprendizaje.

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, en el banquillo. Foto: EFE/ Kiko Huesca

“Para mí la vida está llena de oportunidades. Y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida”, afirmó el ‘Cholo’.

El entrenador del Atlético de Madrid también reflexionó sobre la exposición que enfrentan los futbolistas y las opiniones que se generan alrededor de ellos cuando atraviesan momentos de incertidumbre.

“Nos pasamos un montón de tiempo aprendiendo y, desgraciadamente, muchísimo juzgamos. Todos juzgamos. Por qué esto, por qué aquello. Hay que juzgar menos y preocuparse más por aprender”, señaló.

Para Simeone, lo ocurrido con Julián Álvarez puede convertirse en una experiencia importante para el delantero, especialmente en el plano personal.

“Creo que el paso que seguramente dará en su vida es aprendizaje puro. Es una oportunidad de que, en toda esta situación que tendrá que resolver internamente, lo haga mejor a él”, añadió.

El deseo de Simeone para Julián Álvarez

Más allá de cualquier decisión relacionada con la titularidad del argentino, Simeone dejó claro qué espera de él en esta nueva etapa después del mercado de pases.

“Que nosotros lo veamos feliz, que es lo que nosotros queremos. Queremos que esté bien, contento, que obviamente nos dé goles”, concluyó.

Así, Julián Álvarez afrontará una nueva etapa en el Atlético de Madrid con el mercado de fichajes ya cerrado y con Simeone esperando que el delantero vuelva a demostrar sobre el campo su importancia para el equipo.