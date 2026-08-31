El gran problema fue la comunicación del entorno de Julián Álvarez. Su estrategia fue simple y descuidada: usar primero a la prensa partidaria del Barcelona e intermediarios para sembrar la semilla, para después exponer al futbolista con sus declaraciones en pleno Mundial y a miles de kilómetros de distancia de Madrid y los dirigentes del Atlético. “Lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir con mi sueño. Trato de ser una persona honesta, ya hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar”, indicó el futbolista para finales de junio.

Como aseguró el propio exfutbolista Christophe Dugarry: “¿Qué hay de tu séquito, de tu equipo de relaciones públicas, tu agente, tu comprador, básicamente todos lo que te rodean? ¿Para qué sirven? ¿Qué significa esta formar de actuar y hablar? Qué gran error es ir por ahí públicamente diciendo que el Barcelona es mi sueño, es esto u aquello. Incluso, si es verdad, cállate”.

Y con razón. El argentino percibe un salario de 12.5 millones de euros brutos por temporada, con un vínculo hasta junio del 2030 y una cláusula de 500 millones. Decir públicamente que ya no quieres jugar en el Atlético de Madrid deteriora la relación y complica la situación contractual, por más que tu intención y la de tu agente sea buscar otro club en el siguiente mercado de pases.

Julián Álvarez llegó al Atlético de Madrid a cambio de 75 millones de euros. (Foto: Getty Images) / Angel Martinez

Una mala relación entre el Barcelona y Atlético de Madrid

Pese a que Joan Laporta aseguró públicamente que existe el mayor de los respetos por el Atlético, en el Metropolitano, entienden lo contrario. Mientras que el presidente del Barcelona sostuvo el 26 de agosto que se hizo una oferta de club a club y fue ratificada en una conversación telefónica con Miguel Ángel Marín, CEO de la institución rojiblanca, lo cierto es que esa propuesta siempre ha sido insuficiente: Atlético había aceptado la salida de Julián por una cifra no menor de los 150 millones antes del 20 de junio; Barcelona, solo ofrece 100.

El mercado está en una burbuja, pero no es responsabilidad del Atlético. Si Morgan Rogers cuesta 138 millones; Elliot Anderson, 135; Yan Diomandé, 125; y Sandro Tonali, 108, Julián no puede valer apenas 100, teniendo en cuenta que los culés han hecho dos de los 10 fichajes más caros de la historia del fútbol: Ousmane Dembélé por 148 y Philippe Coutinho, 135.

En julio, Atlético presentó una denuncia contra el Barcelona a la FIFA y RFEF (Real Federación Española de Fútbol) al considerar que los azulgranas habían sometido a presión y acoso a su futbolista, para forzar su salida al Camp Nou, tal cual lo hicieron con Antoine Griezmann en 2019.

Para finales de agosto, los ‘colchoneros’ incorporaron más evidencias y consecuencias de las acciones sobre su futbolista: el argentino se ha encontrado indispuesto, tras dos días libres posteriores al partido ante Villarreal.

Julián Álvarez marcó 20 goles en la temporada pasada con el Atlético de Madrid. (Foto: Getty Images) / NurPhoto

¿Qué le queda a Julián Álvarez?

La pregunta del millón de dólares. El 1 de setiembre cierra el mercado de pases en España como en Inglaterra. Arsenal ha hecho una propuesta de 125 millones más otros 10 millones en variables, pero el argentino no quiere regresar a la Premier League, mientras que en el Atlético es la oferta que más satisface sus necesidades, de cara a una solución a corto plazo.

La postura de no venderlo al Barcelona se mantiene en el mismo punto y los catalanes activaron el plan B: Gabriel Jesús. De quedarse en Madrid, el seno de la institución espera que haya un mea culpa, sobre todo porque Diego Simeone y jugadores lo han protegido ante la opinión pública. Así está la novela más vista en Europa. Hasta ahora es inentendible que un club tenga que aceptar la única propuesta de otra institución, solo porque el jugador y su representante lo quieren así. La depresión de Julián solo tiene un responsable: la de su entorno.

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