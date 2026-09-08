El fútbol mexicano vive un día sin precedentes en la época moderna. La prestigiosa revista francesa France Football ha hecho oficial la lista de los 30 nominados al Balón de Oro 2026, y la gran sorpresa de la élite mundial es la inclusión de Julián Quiñones.

Con una campaña brutal en la que se consagró campeón de goleo de la liga de Arabia Saudita (firmando 33 goles con el Al-Qadsiah) y su consagración definitiva con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, ‘La Pantera’ ha tocado el cielo futbolístico. Pero, ¿cómo se decide el ganador y qué posibilidades reales tiene el atacante azteca? Aquí te contamos las matemáticas detrás del trofeo.

¿Quiénes votan por el Balón de Oro 2026? Un jurado ultra exclusivo

A diferencia de otros premios comerciales, el Balón de Oro mantiene un filtro de votación sumamente estricto y especializado, completamente alejado del voto popular por redes sociales para garantizar la transparencia:

Los 100 periodistas de élite: El jurado internacional está compuesto exclusivamente por un periodista especializado por cada uno de los primeros 100 países dentro del Ranking FIFA masculino.

El jurado internacional está compuesto exclusivamente por dentro del Ranking FIFA masculino. El voto de México: Al encontrarse sólidamente en la vanguardia de la FIFA, México cuenta con un periodista oficial en el jurado. Este especialista emitirá sus votos basándose puramente en la campaña deportiva, donde el año de Quiñones está en la mira del planeta entero.

Sistema de puntuación: La matemática hacia el trofeo

Cada miembro del jurado recibe la lista de los 30 nominados. Su deber es elegir a sus 10 futbolistas favoritos del año y ordenarlos en un escalafón decreciente de mérito. Los puntos se reparten de la siguiente manera:

1.º lugar: 15 puntos

15 puntos 2.º lugar: 12 puntos

12 puntos 3.º lugar: 10 puntos

10 puntos 4.º lugar: 8 puntos

8 puntos 5.º lugar: 7 puntos

7 puntos Del 6.º al 10.º lugar se asignan 5, 4, 3, 2 y 1 punto respectivamente.

El jugador que sume la mayor cantidad de puntos de entre los 100 periodistas se llevará el galardón en la magna ceremonia que tendrá lugar en Londres el próximo 26 de octubre. En caso de un empate, el criterio de desempate favorecerá a quien haya recibido más votos en el primer lugar

Las credenciales de Quiñones: A romper la historia de Memo Ochoa

Analistas de plataformas internacionales destacan que Quiñones tiene argumentos sólidos para aspirar a un puesto de honor en el Top 10 por tres razones obligatorias del reglamento: