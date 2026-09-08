Por Redacción EC

El fútbol mexicano vive un día sin precedentes en la época moderna. La prestigiosa revista francesa France Football ha hecho oficial la lista de los 30 nominados al Balón de Oro 2026, y la gran sorpresa de la élite mundial es la inclusión de Julián Quiñones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.