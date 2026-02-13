Uribe lamenta eliminación de Alianza de la Libertadores: “Ahora tenemos la oportunidad nosotros”

A sacar cara por el Perú. El director general de fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, se mostró confiado en que el equipo celeste responderá de forma positiva frente al 2 de mayo, pese al desgaste que tendrán debido a que deben afrontar también un partido este fin de semana.

“Será muy difícil, pero si nosotros hacemos el partido que tiene ideado Paulo Autuori, tenemos argumentos para ganarlos. Confío que el grupo estará a la altura de lo que vamos a tratar de alcanzar”, declaró en diálogo con RPP.

Uribe también se refirió a la reciente eliminación internacional de Alianza Lima y cuestinó a los peruanos que se alegran con la derrota de otros equipos de los que no son hinchas.

“No soy de los peruanos que se alegran cuando no le va bien a un equipo compatriota, al contrario, lamento que Alianza no haya podido pasar, nos solidarizamos con ellos y ahora nos toca la oportunidad a nosotros. Debemos cambiar el chip negativo y tóxico de alegrarnos con la desgracia del otro”, sostuvo.

En cuanto al calendario, el directivo reveló que el club intentó sin éxito postergar su compromiso del sábado ante Juan Pablo II para priorizar el descanso del plantel.

“Hace 15 días hemos venido solicitando la postergación del partido, pero lamentablemente no se pudo. Hubo la intención, pero no se concretó”, explicó.