Junior de Barranquilla vs. La Equidad EN VIVO por Directv Sports: se enfrentan este jueves 17 de marzo desde las 7:30 p. m. (hora peruana y colombiana) por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2022. El partido también será transmitido por Directv GO, beIN Sports y Conmebol TV, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y el árbitro brasileño Raphael Claus será el encargado de impartir justicia. Recordemos que el choque de ida jugado Bogotá acabó con un empate 0-0.

¿En qué canal ver Junior vs. La Equidad hoy?

Argentina: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina, directvsports.com

¿A qué hora juega Junior vs. La Equidad en vivo?

Junior es uno de los equipos que aspira a ganar el título en la Liga Bet Play de Colombia y atraviesa un buen momento, al sumar tres triunfos seguidos en las últimas jornadas (1-0 ante América de Cali, 0-2 sobre Tolima y 3-1 contra Unión Magdalena). Curiosamente, el ‘Tiburón’ nunca obtuvo empate en el torneo doméstico este 2022.

Además, a nivel local, los dirigidos por Juan Cruz Real demuestran alta efectividad en ataque, por lo que se convirtieron en uno de los clubes más goleadores: 14 celebraciones en total (igual que Tolima). Los máximos artilleros son Luis González y Miguel Borja, cada uno con cuatro tantos.

No obstante, Junior de Barranquilla adolece de un problema en defensa, dado que ha recibido 11 goles en la misma cantidad de encuentros jugados en el presente curso. Si bien las anotaciones de visita esta vez ya no cuentan, los ‘Rojiblancos’ no deben ceder ventajas en la retaguardia.

Por otro lado, La Equidad ha ido de menos a más en este curso, puesto que tuvo cuatro cotejos sin ganar (tres derrotas y un empate). La crisis era complicada, pero la plantilla tuvo la suficiente entereza para salir adelante y ya tiene siete duelos sin caer (tres triunfos y cuatro igualdades).

El entrenador Alexis García ha sabido explotar las buenas cualidades del equipo y ahora tratará de salir airoso de esta nueva prueba. Para que el ‘Verde capitalino’ pueda encaminarse a la clasificación a fase de grupos de la Copa Sudamericana, tendrá que confiar en la labor de David Camacho en ofensiva, a la espera de lo que pase con el lesionado Pablo Sabbag.

Junior vs. La Equidad online: historial de partidos

Desde septiembre del 2018, los partidos Junior vs. La Equidad se dieron en 10 ocasiones, dejando un saldo favorable para el ‘Tiburón’: ganó seis veces. Por su parte, el ‘Verde capitalino’ se impuso en solo una oportunidad en ese lapso de tiempo.

10-03-2022: La Equidad 0-0 Junior - Copa Sudamericana

29-01-2022: Junior 1-0 La Equidad - Liga BetPlay

17-11-2021: Junior 1-0 La Equidad - Liga BetPlay

03-02-2021: La Equidad 1-0 Junior - Liga BetPlay

25-01-2020: Junior 2-0 La Equidad - Liga BetPlay

03-10-2019: Junior 1-0 La Equidad - Liga BetPlay

06-04-2019: La Equidad 2-2 Junior - Liga BetPlay

18-11-2018: La Equidad 0-0 Junior - Liga BetPlay

15-11-2018: Junior 1-0 La Equidad - Liga BetPlay

22-09-2018: Junior 3-1 La Equidad - Liga BetPlay

Junior vs. La Equidad 2022: posibles alineaciones

Junior: Viera; Viáfara, Rosero, Arias, Fuentes; Moreno, Martínez; Cetré, González, Hinestroza; Borja.

La Equidad: Román; Castro, Polanco, González, Torralvo; Motta, Palacios, Mahecha; Lima; Rivas, Camacho.

