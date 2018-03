Junior de Barranquilla supo reponerse en su encuentro ante Deportivo Cali al que derrotó por 2-1, luego de estar abajo en el marcador. El duelo se jugó en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la fecha 7 de la Liga colombiana.

Los caleños se pusieron en ventaja apenas a los 10 minutos con anotación de Didier Delgado, quien con fuerte remate abrió el marcador. La asistencia fue de Nicolás Benedetti.

La respuesta llegó antes de finalizar la primera parte. A los 36 minutos, Teófilo Gutiérrez anotó el empate para Junior, luego de aprovechar el rebote en área caleña.

RESUMEN DEL PARTIDO

El gol triunfal fue obra de Luis Carlos Ruiz, quien recibió un preciso pase de Sebastián Hernández. Una jugada colectiva que corona la remontada ante un Deportivo Cali que ofreció muchas licencias en defensa.

Luego de un pésimo debut en la fase de grupos de Copa Libertadores (0-3 ante Palmeiras), Junior necesita seguir sumando triunfo en la competición local. En su último juego derrotó 2-1 a Independiente de Medellín.

En tanto, Deportivo Cali llega con un gran rendimiento y buenos resultados. Venció 2-0 al campeón Millonarios y goleó sin atenuantes 4-0 a Rionegro Águilas.

Horarios en el mundo

PAÍS HORARIO México 7:00 p.m. Perú 8:00 p.m. Ecuador 8:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. Argentina 10:00 p.m. Chile 10:00 p.m.

"En los primeros partidos el grupo no estaba bien, no encontraba su fútbol, por eso las individuales no resaltaban. Pero hemos ido mejorando. Esperemos que esas individuales del semestre pasado vuelvan a verse", manifestó Yimmi Chará, delantero de Junior.

"Tienen jugadores jóvenes, con ganas de sobresalir, pero nosotros debemos pensar es en nuestro trabajo. Venimos en alza y eso tenemos que ratificarlo como local", finzalizó Chará.



Probables alineaciones:



Junior: Viera, Murillo, Martínez, Arias, Gutiérrez, Hernández, Narvaez, Sánchez, Chara, Gutiérrez T., Ruiz.



Deportivo Cali: Vargas, Angulo, Lucumi, Rosero, Giraldo, Pérez, Balanta, Mosquera, Benedetti, Delgado, Sand.