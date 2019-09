Junior vs. Deportivo Cali EN VIVO ONLINE vía RCN: juegan por cuartos de final de la Copa Colombia

Junior vs. Deportivo Cali EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de vuelta de cuartos de final de la Copa Colombia, este jueves 12 de septiembre, desde las 8:15 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de RCN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Junior y Deportivo Cali se verán las caras en el duelo que definirá el pase a semifinales del certamen colombiano, que otorga un cupo a la Copa Libertadores 2020 al campeón. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Junior vs. Deportivo Cali: horarios del partido



México - 8:15 p.m.

Ecuador - 8:15 p.m.

Perú - 8:15 p.m.

Colombia - 8:15 p.m.

Venezuela: 9:15 p.m.

Bolivia - 9:15 p.m.

Chile - 9:15 p.m.

Paraguay - 9:15 p.m.

Argentina - 10:15 p.m.

Uruguay - 3:15 a.m. (viernes 13 de septiembre)

España - 2:30 a.m.

Dos semanas después del encuentro de ida -que terminó con victoria de Deportivo Cali sobre Junior por 2-1- ambos equipos lucharán por quedarse con la llave para medirse con el vencedor de la serie entre Atlético Nacional y Deportes Tolima en la siguiente instancia.

Junior viene motivado por el triunfo que consiguió en su reciente presentación en la liga colombiana, en la que cortó una racha de cuatro partidos y venció 1-0 a Unión Magdalena. Germán Vera anotó el solitario gol del 'Tiburón'.

"Va a ser un partido complicado. Deportivo Cali viene haciendo las cosas bien, pero nosotros, de local, tenemos que hacernos fuerte, salir a buscar el partido con orden, inteligencia, paciencia y mucha agresividad", indicó precisamente Vera en conferencia de prensa.

Por su parte, Deportivo Cali llega de sufrir una dura derrota manos de América de Cali por 2-1 en la liga. El conjunto azucarero buscará mantener su ventaja para no tener problemas con la clasificación.

En la ronda previa, Junior eliminó a Atlético Bucaramanga, mientras que Deportivo Cali sacó del camino a Real San Andrés, de la Segunda División.