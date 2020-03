‘Gabigol’ tuvo lindo gesto con niño al regalarle sus botines en la Copa Libertadores

Gabriel Barbosa es el delantero más importante del vigente campeón de la Copa Libertadores. No obstante, el ariete del Flamengo no ha olvidado sus inicios y suele tener lindos gestos con los hinchas que le piden autógrafos o fotos. En el duelo inaugural de la fase de grupos, en Barranquilla, tras derrotar a Junior, un niño se acercó para abrazarlo. ‘Gabigol’ no tuvo mejor gesto que obsequiarle los botines para el pequeño abandone el campo con una gran sonrisa.

ASÍ FUE EL PARTIDO

El todopoderoso Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores, empezó la defensa de su título con una victoria 2-1 ante el Junior este miércoles en la ciudad colombiana de Barranquilla.

Los hombres que dirige el portugués Jorge Jesús se llevaron el triunfo en su debut en el Grupo A con doblete del capitán Everton Ribeiro, en los minutos 6 y 79, en el estadio Metropolitano de la urbe caribeña. Teófilo Gutiérrez acortó ventaja en el 90+5.

Con el triunfo, solvente aunque sin brillar, Flamengo es segundo de su zona, por detrás de Independiente del Valle, que más temprano venció 3-0 a Barcelona, en duelo entre ecuatorianos en Guayaquil.

Los cariocas volverán al ruedo el 11 de marzo cuando reciban a Barcelona en Rio de Janeiro. Junior chocará, el mismo día, con Independiente en Ecuador.

