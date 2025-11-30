Ver Junior vs Atlético Nacional EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la fecha 21 de la Liga Betplay. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 30 de noviembre de 2025, a las 6:30 p.m. (hora peruana), que son las 8:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:30 PM de Bolivia y las 12:30 AM de España. ¿Dónde ver? Win Sports y RCN transmite el partido en toda Colombia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.

EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en la Liga de Bolivia por la fecha 26 de la Liga de Bolivia. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 30 de noviembre de 2025, a las 4:15 p.m. (hora peruana), que son las 6:15 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 5:15 PM de Bolivia y las 10:15 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN transmite el partido por cable en Sudamérica y por streaming lo pasa Disney+ Premium. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.