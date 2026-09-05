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Resumen

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Carlos Tévez hará su partido de despedida y sueña con juntar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.
Carlos Tévez hará su partido de despedida y sueña con juntar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.
Por Marco Quilca León

Hay nombres que trascienden el mero palmarés y se convierten en puentes afectivos dentro del mapa futbolístico mundial. Carlos Tévez forma parte de ese privilegiado y reducido grupo de futbolistas que ostentan el honor de haber compartido vestuario, batallas y títulos tanto con Lionel Messi -en la selección argentina- como con Cristiano Ronaldo, durante aquellos años dorados en el Manchester United de Alex Ferguson. Cuatro años después de haber colgado los chimpunes de forma definitiva, el ‘Apache’ prepara el escenario para rendir tributo a su trayectoria en el lugar que considera su casa: La Bombonera.

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