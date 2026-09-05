Hay nombres que trascienden el mero palmarés y se convierten en puentes afectivos dentro del mapa futbolístico mundial. Carlos Tévez forma parte de ese privilegiado y reducido grupo de futbolistas que ostentan el honor de haber compartido vestuario, batallas y títulos tanto con Lionel Messi -en la selección argentina- como con Cristiano Ronaldo, durante aquellos años dorados en el Manchester United de Alex Ferguson. Cuatro años después de haber colgado los chimpunes de forma definitiva, el ‘Apache’ prepara el escenario para rendir tributo a su trayectoria en el lugar que considera su casa: La Bombonera.

La noticia, revelada en las últimas horas por el periodista Germán García Grova y replicada en diversos rincones del planeta, ha encendido la ilusión de los fanáticos a escala global. El plan trazado entre Tévez y la directiva de Boca Juniors, encabezada por Juan Román Riquelme, contempla utilizar el feudo ‘xeneize’ a mediados de diciembre —con los fines de semana del 12-13 o 19-20 como principales alternativas— para llevar a cabo el postergado encuentro homenaje. Sin embargo, el verdadero ‘bombazo’ mediático radica en la nómina de invitados que maneja el exdelantero.

Según trascendió, tanto la ‘Pulga’ como el astro portugués ya figuran en la lista de convocados para el evento. Aunque sus presencias definitivas dependerán exclusivamente de la flexibilidad de sus calendarios con el Inter Miami y el Al-Nassr, respectivamente, el simple hecho de extender la invitación reabre una vieja obsesión que Tévez ya había confesado públicamente en 2025: ver a Messi y a Ronaldo compartiendo el ataque en un mismo equipo por primera y única vez en la historia, teniendo como testigo el césped de La Bombonera.

🚨Leo Messi y Cristiano Ronaldo serán invitados a la despedida de Carlos Alberto Tévez



📌Será en Diciembre en La Bombonera



👉¿Jugarán en el mismo equipo L10 y CR7? pic.twitter.com/7pfBRLeqId — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) September 4, 2026

El impacto de concretar semejante junta trasciende cualquier marco protocolar de una despedida convencional. Mientras los hinchas boquenses aguardan el retorno de un ídolo que defendió la camiseta azul y oro en 279 partidos oficiales, anotó 94 goles y conquistó 11 coronas, la sola posibilidad de ver a ‘CR7’ pisando la cancha de Boca al lado de Messi transforma el partido en un fenómeno sin precedentes para el fútbol sudamericano.

Por ahora, las conversaciones logísticas avanzan a la espera de coordinar fechas en el receso de fin de año. Entre llamadas telefónicas y gestiones privadas, Tévez busca regalarle al fútbol mundial una última jugada maestra: la fotografía soñada entre dos leyendas vivientes que marcaron a toda una generación y que, gracias a la convocatoria del ‘Apache’, podrían cruzar sus caminos vestidos con el mismo uniforme.

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